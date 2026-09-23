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洪申翰稱中華台北沒矮化 許宇甄翻賴清德舊言酸：當總統尊嚴就轉彎
勞動部長洪申翰赴南京參加APEC人力資源發展部長會議，返台後表示我方以「中華台北」（Chinese Taipei）名義與會，沒有遭到矮化」，強調符合「對等尊嚴、平等參與」。國民黨團書記長許宇甄表示，真正該回答問題的是賴清德總統，若賴總統認同洪申翰的標準，是否等於直接否定當年賴立委對「中華台北」的指控？同一個賴清德，坐在立法院與坐進總統府，對「國家尊嚴」的標準怎麼會差這麼多？
許宇甄指出，2009年6月10日，時任立委賴清德在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢台灣參與WHA議題時，說使用「中華台北」名稱，「基本上就已經代表我們是附屬中國的一省」。既然當年的賴立委把這個名稱與台灣國家地位直接連結，今天的賴總統怎麼就轉彎了？
許宇甄表示，2008年針對參與北京奧運，民進黨也發聲明譴責「中華台北代表隊」的稱呼是中國政治打壓的結果，「不是台灣追求的目標」；同年另一聲明更直接以「『中華台北』是中國打壓台灣的產物」為標題，顯示民進黨的官方立場就是認為「中華台北」等於「中國打壓」，既不對等更沒尊嚴。
許宇甄強調，台灣參與APEC、爭取平等參與很重要，這是國民黨打下的務實外交基礎，現在的問題，是民進黨政府願不願意為過去的抹紅、抹黑、政治操作道歉。洪申翰今天說Chinese Taipei「沒有矮化」，賴清德就應親自回答，究竟是賴總統打臉了賴立委，還是民進黨始終都是政治操作過了頭？
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