影／川習會恐各說各話 季麟連：國防不是為了打仗而是避免戰爭

國民黨行動中常會今天下午移師南投縣議會舉行，國民黨副主席季麟連接受訪問談及川習會表示，這場會談「將是各說各話」，至於對台灣的影響則「一定會」。他強調，自己從軍50年，國防建設的目的不是從事戰爭，而是避免戰爭，追求「無戰」才是核心目標。

季麟連表示，面對國際局勢變化，各界都高度關注川習會可能帶來的影響，但他認為，會談之後各方仍可能各自解讀、各說各話，台灣也一定會受到影響。

對於未來台海局勢走向，季麟連表示，這並非個人可以決定的問題，而是整個國家的國政及大政方針。他強調，自己是一名職業軍人，從軍已50年，「軍人不等於武裝，不等於戰爭」，國防最終目的仍是維持和平。

季麟連並引用孫子兵法十三篇，指出其中三個中心概念，第一是「無戰」，沒有戰爭；第二是「慎戰」，發動戰爭要非常謹慎；第三則是「速戰」，若不得已發動戰爭，就要迅速結束。

他說，從「無戰、慎戰、速戰」三個原則，就能理解國防建設的目標，「不是從事戰爭，是避免戰爭，是沒有戰爭」。在國際局勢持續變化之際，如何透過國防建設降低戰爭風險、維持和平，才是應該思考的方向。