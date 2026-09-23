洪申翰稱中華台北並無矮化之嫌 白委：民進黨雙重標準終將被人民唾棄

針對勞動部長洪申翰「中華台北並無矮化之嫌」的說法，民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天說，兩岸交流總比交惡好，透過交流才能增進互信，然而不該是民進黨用「中華台北」就叫對等尊嚴，在野黨用「中華台北」就是自我矮化，這種前後不一的雙重標準，最後只會被人民唾棄。

洪申翰昨天結束亞太經濟合作組織（APEC）人力資源發展部長會議（HRDMM）返台，他今天接受廣播節目專訪時表示，此行有守住「對等尊嚴、平等參與」原則，會議過程享有與其他會員國同等權利。洪申翰也提到，台灣在APEC的正式會籍名稱一向是「中華台北（Chinese Taipei）」，因此並無遭到矮化之嫌。

針對洪申翰的說法，陳清龍受訪時表示，兩岸交流總比交惡好，秉持務實理性與尊嚴對等，透過交流才能增進互信，但是也請用相同標準看待所有兩岸往來，不要自己去就是交流，別人去就是賣台，更不該是民進黨用「中華台北」就叫對等尊嚴，在野黨用「中華台北」就是自我矮化，這種前後不一的雙重標準，最後只會被人民唾棄。