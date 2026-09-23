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【重磅快評】陸委會豈可降規交流又交付蔣萬安政治任務？

聯合報／ 主筆室
邱垂正（右）受訪談雙城論壇，他盼透過台北市政府向上海方反映，希望台辦不要阻擋台商返台參加海基會活動。圖／截自POP撞新聞YT
邱垂正（右）受訪談雙城論壇，他盼透過台北市政府向上海方反映，希望台辦不要阻擋台商返台參加海基會活動。圖／截自POP撞新聞YT

台北、上海雙城論壇年底登場，陸委會封殺上海市台辦副主任李驍東來台遭批權力傲慢，陸委會主委邱垂正喊冤，稱應回歸市政交流，秉持對等尊嚴原則，「不是你指定誰要來，我們就要讓他來」；約莫同時，勞動部長洪申翰赴陸出席APEC會議返台，表示有守住對等尊嚴，陸方官員則語氣平和表示「按慣例」處理台灣參會事宜。兩相對照，邱主委盡顯小格局。

邱垂正受訪表示，陸委會從來無權力傲慢，甚至還協調提前聯審會審查；至於李驍東未獲准來台，邱指過去兩屆踩線團都是由處長帶隊，自大陸發布懲獨22條，陸委會採嚴格審查，但仍保留例外情況，今年兩湖論壇杭州市台辦主任因獲台商協會推薦，加上過去曾協助台灣選手家屬及照顧台商因而獲准來台，他並盼透過台北市政府向上海方反映，希望台辦不要阻擋台商返台參加海基會活動。 

邱主委藉一次訪問就把陸委會應該做的事情全推給台北市政府，還批市府未秉持對等尊嚴原則辦理雙城論壇，不僅政治操作雙城論壇議題，還混淆中央與地方的權責；勞動部長洪申翰同日返台發表談話，今天又接受同一名嘴專訪，兩人彷彿身處平行時空。 

洪申翰21日赴陸參加在南京舉行的APEC人力資源發展部長會議，昨天返台，今早又受訪暢談成果，稱這次赴陸與議過程享有與其他會員國同等權利，守住「對等尊嚴、平等參與」；他也重申，台灣在APEC會籍名稱一向是「Chinese Taipei」，他也肯定中方依照APEC規定，給予台灣等同的相關權利，並沒有遭矮化。

邱垂正邏輯矛盾，事實也有出入。從宏觀的兩岸交流歷史來看，在兩岸氛圍良好時，對岸來台的各類踩線團帶隊官員層級甚高，各省市的台辦主任、副主任都曾頻繁率踩線團來台走訪，即使蔡英文執政前期仍有高層級台辦官員來台。 

至於兩湖論壇杭州市台辦主任獲准來台，邱垂正拿來當宣傳樣板，但對兩湖論壇，陸委會其實並未表達足夠善意，南投縣及杭州方都有怨言。縣府就曾抱怨中央審查進度延宕，2024年原本規劃9月26日舉行，但陸委會遲至最後8天才發文，杭州來不及辦理相關出境流程，逼得論壇延期到10月底。

更離譜的是陸委會要求地方切結，限制大陸官員來台不得接受媒體採訪，以致縣府綁手綁腳，最後被迫選擇不列為公開行程、甚至婉拒媒體採訪。這種關門的交流，真不知有什麼好宣傳？

今年4月杭州方原本規劃由副市長率領超過60人的訪問團來台交流，但陸委會深怕陣容「壯盛」，最後刪減僅剩40多人，理由竟是防範統戰人員「暗渡陳倉」，這種老掉牙的論調，是刁難還是對台灣民主沒信心？

卸責則是邱垂正受訪的另一目的，民進黨主政以來，上海、北京等大城市的台商開始陸續缺席海基會聯誼活動，疫情後全面中斷。近來海基會雖重新舉辦，上海台商集體缺席，邱垂正認定是台辦施壓，但卻拿不出證據。

持平而論，台商缺席情況非始自今日，邱垂正不是第一年當主委，這次卻賦予蔣萬安「提高台商出席率」的任務，陸委會才說雙城論壇要回歸市政，怎麼頃刻間又交辦北市這種政治性的任務？如果事情是這樣辦的，那還要陸委會幹嘛？

洪申翰赴陸出席APEC會議，成為2016年迄今赴陸最高層級官員，洪說全程落實對等與尊嚴，過去被罵賣台，如今卻能大內宣；邱垂正降規雙城論壇，不敢對等交流，只敢刁難地方，究竟是守主權防線，還是詮釋矮化與恐共，民進黨人的腦筋不打結嗎？

陸委會 蔣萬安 雙城論壇

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