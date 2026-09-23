陳永興盼理性行使監委同意權 王鴻薇批綠到出油：淪清算工具2.0

立法院29日舉行監察院長、監察委員被提名人同意權投票，監察院長被提名人陳永興今日喊話，國人不樂見監院空轉，盼立委明智理性行使同意權。對此，國民黨立委王鴻薇表示，名單「綠到出油」，並質疑民進黨過去主張要廢考監，如今難道轉向擁護五權憲法嗎？

針對陳永興說法，王鴻薇表示，監察院過去表現不僅差勁也屢見雙標，甚至曾有監委聲稱要查「蘿蔔糕裡有沒有蘿蔔」，難道花費大筆納稅錢，就是讓監委去查蘿蔔糕？此外，多起重大爭議案件至今也未給國人交代。

王鴻薇進一步批評，民進黨過去長期高喊「廢考監」，如今執政，眼見有這麼多位子能塞人，便把廢考監拋諸腦後，反而積極提名監委。檢視今年的提名名單，不僅「綠油油」，更充斥黨產會、促轉會等過去專門清算、鬥爭在野黨的成員，綠到出油。

王鴻薇質疑，難道是想將監察院打造成「黨產會2.0」或「促轉會2.0」？對此名單投不下去。也奉勸不要情緒勒索，民進黨更該向國人交代清楚：過去主張要廢考監，如今難道轉向擁護五權憲法嗎？