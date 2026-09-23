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洪申翰稱中華台北沒矮化 藍委提葉金川赴WHA遭側翼鬧場痛罵

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委廖偉翔。圖／聯合報系資料照
國民黨立委廖偉翔。圖／聯合報系資料照

勞動部長洪申翰今早表示，台灣在APEC的正式會籍名稱一向是「中華台北」（Chinese Taipei），無矮化之嫌。國民黨立委廖偉翔質疑，綠營執政叫守住尊嚴、在野用就成賣台，雙標是外交最大阻力。國民黨立委王鴻薇批民進黨唾面自乾，回顧2009年時任衛生署長葉金川出席世界衛生大會（WHA）遭綠營側翼痛罵，如今卻雙標自誇，且同規格會議前人早去過，不必邀功。

洪申翰21日參加在中國南京舉行的APEC人力資源發展部長會議，昨傍晚返台。他今早接受「POP撞新聞」廣播節目專訪時表示，此行持APEC邀請函、經專屬通道入境，會議過程享與其他會員國同等權利，守住「對等尊嚴、平等參與」。跨越不同政府時期，台灣在APEC的正式會籍名稱一向是「中華台北」，並無遭矮化之嫌。

廖偉翔質疑，執政黨用中華台北是守住尊嚴，在野黨就是矮化國格賣台? 他強調，民進黨的雙重標準，才是台灣外交最大的阻力。

廖偉翔表示，台灣外交處境艱難，台灣能在APEC舞台上爭取發聲空間，本來就是拓展國際生存空間的必要之舉。但洪申翰現在說用「中華台北」是守住尊嚴、沒有被矮化，聽在大家耳裡格外諷刺，正是因為過去國民黨用同樣的名稱走出去時，民進黨則是鋪天蓋地痛罵賣台、自我矮化。

廖偉翔指出，國際現實的困境不分藍綠，參與國際的艱難更非一朝一夕。既然民進黨也體認到「中華台北」是國際現實情勢，就別再操弄意識型態撕裂台灣社會，唯有以國家利益為優先，中華民國才能爭取國際社會更多的信任。

王鴻薇說，民進黨操作成沒有矮化，我方參加這些國際組織本就用中華台北，2009年葉金川出席WHA時，民進黨側翼、學生如何鬧場批丟臉，而我方參加的國際組織沒有一個被民進黨改成台灣或中華民國，現在唾面自乾，網路上甚至有人把「中華台北」桌牌改成台灣以自欺欺人。民進黨雙標，同樣標準在馬政府時代就就是賣台跪中，民進黨執政就是維護對等尊嚴。

針對洪申翰聲稱沒辦台胞證，守住對等尊嚴等，王鴻薇表示，APEC今年在深圳舉行，事實上已舉行過多場部長級會議，之前楊珍妮也參加過，洪申翰不是第一個，大家的規格一致，洪申翰不用標榜自己好像爭取了台灣地位提升。

洪申翰 WHA 葉金川

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