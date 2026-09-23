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三院首辦聯合防災士培訓 馬士元：提升機關應變 能就地自助

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部攜手行政、司法、監察三院首辦防災士聯合專班。圖／內政部提供
內政部攜手行政、司法、監察三院首辦防災士聯合專班。圖／內政部提供

為落實全社會防衛韌性政策，115年度行政院、司法院、監察院防災士聯合培訓專班開訓典禮今日舉行。內政部政務次長馬士元說，三院都肩負國家運作及公共服務重任，盼培訓提升機關自主應變能量，增加人員平時遭遇颱風、地震、意外傷害時的應變能力。

內政部首度攜手行政院、司法院及監察院辦理防災士專班，參與的現職人員為共100名，於9月23日及30日2天辦理。課程涵蓋避難收容場所開設與運作、災害圖上訓練實作及基礎急救訓練（CPR、AED）等實務技能，強化參訓人員災害應變能力，確保政府核心行政中樞、司法服務及監察運作於災時維持穩定不中斷。

與會的行政院副秘書長阮昭雄以防災士大學長的身分勉勵參訓人員，盼將防災意識深植於日常，落實防災生活化、生活防災化。

內政部政務次長馬士元說，行政、司法、監察三院肩負國家運作及公共服務重任，每日進出人員眾多，重大災害發生時，初期應變及避難行動攸關人員安全，影響政府核心業務能否維持運作。透過防災士培訓，讓機關人員具備基本防救災知能及災情判讀能力，災害發生時能就地自助、互助，協助避難引導及初期救護，維持機關運作不中斷。

內政部說，防災士已成為社會韌性的重要基石，目前已培訓17萬9000餘名防災士，正穩健朝向20萬名防災士的目標邁進。未來將持續擴大跨部門合作，將防災概念融入公部門各階層與機關文化。

內政部 災害 颱風

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