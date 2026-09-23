陳永興呼籲立院理性 許宇甄批：還沒當官先得「官癌」

立法院29日將舉行監察委員人事同意權投票，監察院長被提名人陳永興呼籲立法院「明智理性行使同意權」。對此，國民黨團書記長許宇甄批，陳永興恐怕還沒當官就先得了「官癌」。人事案尚未投票，就先自以為是的教訓國會，彷彿只有投下同意票才叫理性，反對他的立委就是阻撓憲政運作。

許宇甄指出，陳永興是賴清德總統的好朋友，政治經歷與立場從來不是祕密，8月11日接受國會審查，被問到是否仍支持台獨、建立「台灣共和國」時，他沒有明確表示放棄，只強調自己持有中華民國護照、身分證，以及「中華民國跟台灣已經融合」。一方面承認個人政治理念沒有改變，一方面又宣稱可以「超越黨派」，過去經驗來看，只要拿到位置就會原形畢露，怎麼能相信他們的違心之論？

許宇甄認為，監察院長掌握調查、糾正、彈劾等重大憲政職權，需要的是高度中立與自我節制。面對立委質疑，不正面回答自己的政治立場與憲政矛盾，現在卻忙著要求立法院讓監察院不要「空轉」，到底是在捍衛監察制度，還是在捍衛自己的官位？

許宇甄強調，立法院不是陳永興的橡皮圖章，真正應該接受檢驗的是被提名人，不是審查他的國會。陳永興政治立場如此鮮明、意識形態如此濃厚，又無法令人相信能超然獨立行使職權，陳永興應先回答人民「憑什麼要求國會把監察院長這個位置交給你？」