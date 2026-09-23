洪申翰稱「中華台北」沒矮化 葉元之批綠營雙標：在野赴陸就被抹紅

針對勞動部長洪申翰以「Chinese Taipei」名義赴陸出席APEC人力資源發展部長會議，且強調「沒有遭到矮化」，國民黨立委葉元之表示，他鼓勵兩岸交流，但無法接受民進黨的雙重標準，因此也要反問洪申翰，「有沒有接觸大陸官員？你是不是去領旨的？」呼籲民進黨不要亂扣紅帽子。

葉元之上午接受節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪時表示，第一次看到民進黨官員前往中國大陸，而且是以「Chinese Taipei」名義出席。他原以為洪申翰會像「荊軻刺秦王」一樣，看到「Chinese Taipei」後突然生氣掀桌、大鬧會場，但最後並沒有。

葉元之指出，他鼓勵兩岸交流，但無法接受民進黨的雙標。他說，去年底前往廈門參與台商活動時，遭民進黨批評是去「領旨」、「跪舔」，因此他現在也要反問洪申翰，「有沒有接觸大陸官員？你是不是去領旨的？」如果不是，為何在野黨人士赴陸交流，就要遭到扣帽子及政治攻擊？