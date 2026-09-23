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洪申翰稱中華台北沒被矮化 藍委轟民進黨迴力鏢自打臉

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委牛煦庭。圖／國民黨提供
國民黨立委牛煦庭。圖／國民黨提供

勞動部長洪申翰今日表示，台灣在APEC的正式會籍名稱一向是「Chinese Taipei」，無遭矮化之嫌。對此，國民黨立委林沛祥批民進黨標準不一，以前罵矮化、如今變對等尊嚴。國民黨立委牛煦庭表示，這是迴力鏢自打臉，凸顯綠營外交無知與意識形態操作。

洪申翰21日參加在中國南京舉行的APEC人力資源發展部長會議，昨傍晚返台。他今早接受「POP撞新聞」廣播節目專訪時表示，此行持APEC邀請函、經專屬通道入境，會議過程也享有與其他會員國同等權利，守住「對等尊嚴、平等參與」。跨越不同政府時期，台灣在APEC的正式會籍名稱一向是「Chinese Taipei」，並無遭矮化之嫌。

林沛祥說，他個人認為，洪申翰去參加APEC，為台灣爭取國際參與，這件事情他支持，但問題是以前別人用Chinese Taipei，民進黨說這叫「矮化」；現在自己部長到了南京，桌上擺著Chinese Taipei，突然變成「對等尊嚴、平等參與」。這不是翻譯不同，這是標準不同。

林沛祥指出，更尷尬的是，2009年賴總統擔任立委時，還曾經在國會質詢，對「中華台北」提出非常強烈的批判，結果今天賴總統政府的部長告訴大家沒有矮化。民進黨應該回答一個很簡單的問題，到底是當年的賴總統講錯了，還是今天的洪申翰講錯了？

林沛祥強調，政治最怕的不是改變立場，而是「昨是今非」還假裝從來沒變過；以前罵得義正詞嚴，現在自己用了再唾面自乾，這就不只是雙標，而是同一把尺，永遠只量別人、不量自己。如果今天Chinese Taipei代表的是務實參與、對等尊嚴，那就請民進黨承認，這套標準也應該公平適用在過去所有政府身上。

牛煦庭表示，中華民國的外交處境一直都很艱難，所以保持彈性、製造空間始終都是最要緊的事。洪申翰今天自稱中華台北沒有矮化，當然是雙標迴力鏢自打臉，也證明了民進黨過去對於外交事務的無知，以及意圖用意識形態操作外交議題的卑劣。

勞動部長洪申翰赴大陸南京參加APEC人力資源發展部長會議，昨日搭乘中國東方航空返台。洪申翰今早表示，跨越不同政府時期，台灣在APEC的正式會籍名稱一向是「Chinese Taipei」，無遭矮化之嫌。聯合報系資料照
勞動部長洪申翰赴大陸南京參加APEC人力資源發展部長會議，昨日搭乘中國東方航空返台。洪申翰今早表示，跨越不同政府時期，台灣在APEC的正式會籍名稱一向是「Chinese Taipei」，無遭矮化之嫌。聯合報系資料照

國民黨立委林沛祥。聯合報系資料照
國民黨立委林沛祥。聯合報系資料照

洪申翰 中華台北 民進黨

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