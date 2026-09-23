監委人事同意權29日行使籲立院理性 陳永興：國人不樂見監院空轉

立法院將在29日進行監察委員人事同意權投票，監察院長被提名人陳永興今天表示，監察院如果空轉，恐非國人所樂見，期盼立法委員能明智理性行使同意權。

陳永興指出，監察院目前仍是合法憲政機構，內還設有國家人權委員會，若立法院以廣除監察院為理由，卻不能真正修憲，造成監察院空轉，使得人民權益無法保障，公職人員、民意代表及政黨貪瀆或財產申報無從監督，司法不公案件無處申冤，恐非國人所樂見，值得立法院深思，期盼立法委員能明智理性行使同意權。

陳永興說，要廢除監察院不是不行，首先要對現行法律進行檢討，立法院本身可先修訂修憲的門檻，目前規定修憲的門檻是需要經過立法院四分之三的同意，如此高門檻，而立法院內黨派對立衝突的情況下如何可能過關呢？

陳永興表示，若真的想要修憲，第一步是立法院要先修法降低門檻為二分之一同意；其次，原本公投規定修憲要全體公民數過半同意的門檻也過高，應修改為公投票數的二分之一即可，才可能修憲成功。

陳永興指出，不只是修怎門檻要先處理，真正改為三權分立的憲法，沒有考、監兩院後，考試權要如何轉移？監察權要如何轉移？審計權歸於何處？陽光法案的公職人員、民意代表、政黨財產甲報要由哪個單位來監督？針對司法不公以及行政貪瀆調查彈劾權要如何韓移？國家人權委員會要歸屬到哪裡？這些實質問題都必須要解決。

陳永興表示，目前還看不見朝野政黨有提出任何修憲的版本，如果未能修憲就造成監察院空轉，其實是在推卸責任，故意阻撓憲政機構的正常運作，立法院的表現如何能被國人接受呢？

陳永興指出，他在立法院答詢的時候已經明白表示，在監察院尚未廢除前，應嚴審查通過適當適格人選進入監察院，努力提升監察院的功能，他也很具體提出了改革方案，期待能使監察院經過改革後，成為人民最後伸冤的救濟管道，也能成為追求社會公平正義、保障人權的處所。

陳永興說，這些改革包括監察院的透明化，定期舉行記者會向國人報告監察院辦案進度，建立內外評鑑的機制，提升調查官人力素質，加強公務人員和教育人員的人權理念等。

陳永興表示，他也希望能於監察院成立修憲委員會，針對監察院轉移審計權、彈劾權、調查權如何在三權分立的憲政體制內運作，以及國家人權委員會的歸屬提出具體的方案，提供總統及立法院來參考，未來在適當時機，可請總統召集國是會議，共同凝聚國人共識，才能將修憲版本交付立法院以及公投，盼能真正解決長期未決的爭議問題。