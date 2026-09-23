傳習近平恐施壓川普停止對台軍售 葉元之：台灣並非美國第一順位

川習會即將在美國登場，根據「路透社」報導，大陸國家主席習近平將重提八一七公報，要求美國總統川普停止對台軍售，甚至中止已訂購武器的交付。國民黨立委葉元之表示，民進黨政府不斷宣稱台美關係堅若磐石，如今換來的卻是警訊與難堪，台灣甚至成為談判桌上的籌碼，「顯然就不是美國的第一順位。」

葉元之上午接受節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪時表示，川普在第一次川習會時就曾提到，「對台軍購」是對中談判很好的籌碼，由此可見，台灣顯然不是美國第一順位的國家或盟友。這對賴政府來說，不僅是警訊，也是難堪，因為賴政府一再強調台美關係堅若磐石、美國絕對會協助台灣，甚至以認知作戰的方式，攻擊在野黨未通過軍售就是與美國作對，指控國民黨是中共同路人，結果相關預算通過後，軍購至今仍未到位。

葉元之指出，政府去年信誓旦旦宣稱已與美國談妥，但如今軍售進度仍遙遙無期。他認為，相關軍售可能要到年底才陸續來台，加上有消息傳出，川普面臨期中選舉的政治壓力，需要大陸給美國一點訂單，藉由提振經濟爭取選民認同。