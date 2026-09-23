傳陸擬提停止對台軍售 李彥秀：賴政府要預算急如星火、要交貨慢如郎中

川習會將於明後兩天登場，外媒報導，中國大陸國家主席習近平可能在川習會要求美國停止對台軍售。國民黨立委李彥秀今表示，美國總統川普有意願出售台灣需要的國防武器，民進黨政府應公開表達立場與態度，作為川習會談判的籌碼。

李彥秀表示，台海和平穩定，需要和平的善意與強大的戰備作為底氣。當日本首相高市早苗都對華府遲遲未批准對台軍售感到不安，擔心川普在未與盟友充分協調下，調整台海以及科技管控的立場，因此趕在川習會前搶見川普；民進黨政府要預算的時候急如星火，爭取後續軍售批准以及準時交貨卻慢如郎中，淡定的態度讓人不解。

李彥秀指出，川普的確有意願出售台灣需要的國防武器。川普過去在接受華盛頓郵報專欄作家訪問時甚至指出，「台灣確實應該將國防預算提高到GDP的10%，台灣距離這個比例還有一段差距。」因此，民進黨政府更應該公開表達台灣的立場與態度，以及打造「台灣之盾」的需求，作為川普與習近平談判的籌碼。

李彥秀表示，美中發展建設性戰略穩定關係，不應該與美國對台軍售掛勾，在區域和平與安全問題上，可以是美中台三方的共同利益。最新民調顯示，47％民眾對「美對台軍售」沒有信心，43％民眾不相信「美國會派兵協防」，美國持續出售台灣需要的先進武器與防禦設施，包括無人載具，建構嚇阻實力，才能確保國家安全與區域穩定。

李彥秀說，美台共管中國可能不切實際，但是美台共維台海和平，絕對是可以做到，而且完全符合美國與台灣的共同利益。