洪申翰稱「中華台北」不是矮化 陳以信：賴清德當年可不是這樣說

勞動部長洪申翰赴中國大陸南京參加APEC會議，以「Chinese Taipei」名義與會，返台後更強調「沒有遭到矮化」。國民黨文傳會主委陳以信今質疑，洪申翰現在說「中華台北」不是矮化，但賴清德總統當年擔任立委時可不是這樣說；到底是賴清德當年錯了，還是洪申翰今天錯了？民進黨應該向國人說清楚。

陳以信指出，2009年賴清德在立法院質詢時，曾與時任衛生署長葉金川就台灣參與WHA及「Chinese Taipei」名稱激烈交鋒。賴清德當時強調「用『中華台北』的名稱基本上就已經代表我們是附屬中國的一省。」葉金川當場反駁「這是你自己這樣講，這意思不是這樣。」賴清德則回「你可以看世界衛生組織的說法。」

陳以信表示，這段立法院正式紀錄寫得清清楚楚。17年前的賴清德認為使用「中華台北」，「基本上就已經代表我們是附屬中國的一省」。17年後賴清德政府的部長洪申翰卻以「Chinese Taipei」名義前往中國大陸參加APEC，返台後還公開表示「並沒有遭遇到所謂矮化的狀況」。洪申翰為何不去問問17年前的賴清德立委會怎麼說？

陳以信嘲諷，原來「中華台北」國民黨用就是矮化，民進黨用就不是矮化；馬政府官員使用就是「附屬中國的一省」，賴政府部長直接到中國大陸使用，反而就變成「對等尊嚴」。

他抨擊，民進黨對待「中華台北」的說法前言不對後語，如果洪申翰這趟赴陸使用「中華台北」不是被矮化，就證明賴清德當年對「中華台北」的批評是錯誤，賴清德還欠馬政府與全體國人一個道歉。