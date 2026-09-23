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談赴陸參加APEC 洪申翰未辦台胞證1管道入境：Chinese Taipei沒矮化

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
昨傍晚剛從中國南京返台的勞動部長洪申翰，今早接受廣播節目專訪。圖/ 取自「POP撞新聞」直播
昨傍晚剛從中國南京返台的勞動部長洪申翰，今早接受廣播節目專訪。圖/ 取自「POP撞新聞」直播

勞動部長洪申翰21日參加在中國南京舉行的APEC人力資源發展部長會議，昨傍晚返台。他今早接受「POP撞新聞」廣播節目專訪時表示，此行持APEC邀請函、經專屬通道入境，會議過程也享有與其他會員國同等權利，守住「對等尊嚴、平等參與」。他也重申，跨越不同政府時期，台灣在APEC的正式會籍名稱一向是「Chinese Taipei」，並無遭矮化之嫌。

作為賴政府首位赴中國大陸的部長級官員，洪申翰此行備受關注，部分人甚至解讀為兩岸破冰指標。洪申翰今在廣播節目上表示，除了眾所矚目的APEC經濟領袖會議，APEC也會舉辦觀光、經貿、人力資源發展等不同領域的部長會議，而人力資源發展就是由勞動部與會。

他進一步說，只要行程許可，議題也跟他所執掌的勞動事務相關，為增加台灣曝光及國際平台的深度參與，重要的國際會議他就該參加，「難道因為地點在中國、在南京，重要國際會議就不去嗎？」

對於網友關心使用「Chinese Taipei」是否有遭矮化之嫌，洪申翰重申，跨越不同政府，台灣歷來在APEC的正式會籍名稱都是Chinese Taipei，是否遭矮化的關鍵在於能否跟其他會員國享有同等權利、待遇，「對等尊嚴、平等參與」才是他出席APEC的核心原則，而這次台灣一樣有守住。

洪申翰以運動部長李洋在名古屋亞運一度遭阻擋為例，當其他國家可以進場，唯獨台灣不行，我方必須爭取權利，而這次他在APEC秘書處協助下，所有會議都平等參與，也享有同等權利上的安排，原因在於APEC是個運作機制成熟、規範明確的多邊國際組織，所有會員國都必須遵守規定。他也沒有辦理、使用台胞證，而是持APEC邀請函，透過專屬通道入境。

對於洪申翰昨順利返台，不少網友紛紛留言關心其「腰子」（腎臟）還在嗎？「POP撞新聞」主持人黃暐瀚也詢問，洪申翰認為去中國大陸安全嗎？

洪申翰說，他不否認兩岸間仍有許多看法不一之處，但進到APEC機制裡，雙方都需要遵循規則。而他個人參與APEC不宜過度延伸、簡化去中國安全與否，若國人自行赴中，未必能管理風險，至於風險程度，則應交由長期監測、掌握情勢的陸委會、海基會進行專業判斷。

至於為何特地跟海基會秘書長羅文嘉借行李箱？洪申翰笑稱，他想帶一個不離身的行李箱，但登機箱很貴，因此跟羅文嘉借用。

APEC 洪申翰 會議

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