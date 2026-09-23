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川習會將登場 黃重諺：不用擔憂台灣會當成交換籌碼

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
國安會諮詢委員黃重諺22日接受廣播媒體寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目主持人周玉蔻專訪。圖／擷自寶島聯播網ＹＴ
國安會諮詢委員黃重諺22日接受廣播媒體寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目主持人周玉蔻專訪。圖／擷自寶島聯播網ＹＴ

川習二會本周登場，外界關注，美方是否可能在川習會後宣布取消140億美元的軍售，國安會諮詢委員黃重諺22日表示，如果取消等同於告訴外界美方的國家安全戰略是錯的，因此他認為這件事不會發生，他強調，事實上目前各項台美安全合作從未中斷，甚至正朝更具實質規模的方向推進。

黃重諺22日接受廣播媒體寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目專訪。針對川習會，黃重諺表示，從台灣角度而言，若能透過川習會來有效管理威權擴張的潛在風險，是可以正面看待的發展。

他表示，不只台灣關注川習會，日本、韓國也在相同時間點，針對相關議題表達關切並展現明確立場，這也是為什麼不該將白宮與國務院拆開來看，因美國政府整體是一致的，雖然各管道各有特色，但仍屬於同一整體，所以在進行相關安排時，美方已慢慢梳理出整件事情的脈絡與輪廓。

針對軍售議題，黃重諺說，美台軍售都在程序上，安全上的緊密合作也都在持續。雙方在貿易、關稅、高科技產業赴美佈局等議題都有高度來往，地緣的安全合作也越來越緊密。從外交或整體國際關係，很多事未必適合在檯面上說。

黃重諺提及，白宮發布習近平訪問美國的行程的同時，美國國務卿魯比歐偕日本、韓國外長發表聯合聲明，強調台海必須維持和平穩定並反對片面破壞現狀，以及共同抵制經濟脅迫。他強調，此舉顯示美方已在川習會前將整體地緣政治盤勢定調，相關議題與台灣息息相關，也證明台灣正參與其中。

黃重諺指出，從美國的國家安全戰略看，無論是第一島鏈或台灣地緣安全，對美國而言屬於國家戰略等級的安全關鍵，且強化台灣的國防是一大重點。因此，外界固然需要保持謹慎，但不用過度擔憂台灣會被美方當成與中國交換的籌碼。

黃重諺表示，對中國國家主席習近平而言，當前最核心的任務是確保在中共21大順利連任，雖然外界普遍認為其連任難有阻礙，但對習近平及北京當局來說，如何透過川習會創造有利的外部情勢，為其連任營造風光條件是重要的事情。

黃重諺 川習 川習會

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