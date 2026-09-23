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習近平將訪美 華府獨派僑團擬辦和平抗議遊行
中國大陸國家主席習近平即將訪問美國華府，預計美東時間9月24日上午與美國總統川普舉行雙邊領袖峰會。台灣僑團華府台灣同鄉會則預計在當日發起和平抗議行動，預計遊行至白宮，強調台灣不是中國的一部分。
習近平和夫人彭麗媛即將訪美，預計於美東時間9月23日晚間6時抵達安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews），並計畫隔日與川普展開雙邊會談。
據了解，華府台灣同鄉會計畫在24日晚間，於華府發起和平抗議行動，向國際社會清楚表達台灣人民的聲音，強調面對中國對台灣日益升高的軍事與政治威脅，他們不能沉默，並提出三大訴求，包括台灣不是中國的一部分、停止打壓台灣的國際參與，以及台灣的未來應由台灣人民自己決定。
該活動號召在地的台灣僑胞，以「KEEP TAIWAN FREE!」為口號，預計從華府市區遊行至白宮前，抵達白宮前的時間預料將與川普為習近平舉辦的國宴相近。
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