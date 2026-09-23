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【即時短評】陸劇「蘭香如故」 照見台灣去中化的「無用功 」

聯合報／ 記者／郭雪筠
2026年古裝劇排行，「蘭香如故」名列前矛。圖／豆瓣
2026年古裝劇排行，「蘭香如故」名列前矛。圖／豆瓣

近日陸劇「蘭香如故」在Disney＋平台開播，不但打敗許多外國電影及電視劇、躍上台灣熱播第一，距離三月在台灣大火的陸劇「逐玉」掀起熱潮，才過去幾個月；且「逐玉」之後大陸古裝劇「雀骨」、「書卷一夢」在台灣均有一定熱度。此次「蘭香如故」爆火，昨天女主角譚松韻的Google Trend（熱門趨勢）搜索一度登上第一，而一般認知是，大陸網民很難連上Google，因此推估大部分應是台灣網友所搜。

「蘭香如故」爆火後，網路不少討論聚焦於明代百姓的生活情況，比如女配角為軍戶出身，軍戶的地位為何？明代「教坊司」又是個怎樣的存在？近年台灣陸劇熱潮已經被媒體反覆言說，對中國一詞「政治愈冷、生活愈熱」已成常態、無需贅述；但此刻更讓人玩味的是，民進黨政府花了數年將中國大陸「外國化」、將中國史置入「東亞史」框架，打造台灣「跳脫中國框架」的台灣史，是否真的如願以償？

2018年，時任行政院長的賴清德對於當時正在審議的課綱草案表示：中國文化、荷西文化、日本文化，乃至戰後影響台灣的西方文化，都是台灣文化的一部分，「中國文化也是台灣文化的一部分，現在已經是這樣」。往後數年在面對教育「去中化」爭議時，教育部及部分學者的回答也類似如此，去年在「反課綱運動十周年」論壇上，有學者表示現有的課本並未去中國化，而是「去中國中心化」。

究竟是「去中國化」、「將中國歷史外國化」還是「去中國中心化」？各有看法；然而歷史的諷刺莫過於好不容易將中國歷史「去中心化」，但大陸軟實力的崛起、陸劇在國際串流平台上的熱播，將明代軍戶、教坊司、奴籍制度等中國歷史再次帶進台灣年輕一代眼中；且這一次，年輕人不再藉由師長教授，而是主動搜索。當然有人會說，這就如同民眾看外國歷史劇一樣，然而甄嬛傳開播後，一句「臣妾真的做不到啊！」能流傳十多年，兩岸的文化共鳴，又豈是外國歷史劇可以相比？

大陸電視劇在台灣的熱播，當然不必如大陸國台辦那樣、上綱上線到認為是年輕人「對於兩岸和平發展的真誠期盼」，但「蘭香如故」等所帶來的現象，卻無疑清楚的告訴執政者：文化認同與歷史認知，又豈是輕易靠政治及公權力即可強行扭轉？歷史底蘊與文化影響政治或可操作歷史及文化「去中國中心化」，殊不知年輕人卻早已透過日常的網路及影劇，將中國文化重新「中心化」了。

去中化 古裝劇 Disney

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