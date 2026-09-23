歐盟挺台參與國際組織 強調2758號決議未提台灣

第81屆聯合國大會正在紐約舉行。歐盟強調，聯合國大會第2758號決議並未提及台灣，只要符合組織規則或慣例，就應允許台灣參與國際體系。同時重申反對以武力片面改變台海現狀的立場。

第81屆聯合國大會9月8日在紐約開議，9月22日至26日及28日舉行總辯論。

針對台灣友邦致函聯合國呼籲正視台灣參與的訴求，歐盟發言人回應中央社時表示，只要符合組織的規則或慣例，應該允許台灣參與各項國際體系，特別是在台灣的專業技術與能力能夠帶來附加價值的情形之下。

對於聯大第2758號決議與台灣參加聯合國之間的關係，這名歐盟發言人強調， 2758號決議只有150個字，非常簡短。在這150個字中，並未出現「台灣」，這項決議是將聯合國的代表權，從「蔣介石的代表」轉移給「中華人民共和國政府的代表」。

對於台海局勢，歐盟發言人重申，台灣海峽的和平與穩定，對區域及全球的安全與繁榮具有戰略重要性。

他並呼籲各方保持克制，避免採取任何可能使局勢進一步升級的行動。各項分歧應透過兩岸對話加以解決。歐盟對維護台灣海峽現狀有直接利益，反對任何藉由武力或脅迫手段，單方面改變現狀的行動。