卓榮泰：校園午餐品質不容輕忽 盼地方政府檢討精進

校園營養午餐近日引發關注，行政院長卓榮泰昨天主持食安會報時提醒，校園午餐是學生營養與體力的來源不容輕忽，近日各界對於各縣市校園午餐多有討論與意見，希望縣市政府針對已提出的各項問題進行有效檢討與必要改善精進。

行政院昨晚發布新聞稿指出，卓榮泰主持「行政院食品安全會報115年第3次會議」，會中討論食用油品安全事件以及校園營養午餐。

針對校園營養午餐部分，食安委員提出「推動校園午餐供餐體系之責任分配矩陣（RACI）專業職能分工架構，建立責任治理基礎」提案。卓榮泰指出，校園午餐供餐模式多元，但均須質量並重，不容輕忽學營養與體力的來源，請教育部針對營養師、學校行政、地方政府及業者等多方角色，在不同供餐模式下的角色定位及權責分工，持續蒐集各界意見。

他指示，同時也要針對菜單設計、食材驗收、供餐品質監測及各參與角色的責任分工，檢視並精進RACI專業職能分工架構；卓榮泰提醒，為提升跨單位協作效率及校園午餐供餐品質，教育部應持續辦理跨單位溝通協商，共同檢視此案所提分工架構，評估分階段試辦的可行性，也要研議校園午餐各相關人員的專業服務、工作內容及成效評估方式。

卓榮泰也說，校園午餐是學生營養與體力的來源，不容輕忽，家長也極為重視，近來社會各界對於各縣市校園午餐多有討論與意見，希望各縣市政府針對已提出的各項問題進行有效檢討與必要改善精進，積極面對問題、解決問題。

對於日前發生的中聯油脂案，卓榮泰指出，中央與地方政府必須全面痛定思痛，儘速補足缺口，中央已推動「食品安全衛生管理法」修法；同時，為提升產品辨識及追溯效率，政府也將強化食安數位治理與跨部會資料介接，並研議建立全國食品產品識別及資料交換機制的可行做法與分階段推動方向。

他提醒，跨部會協作是建構數位治理食安智慧防禦網重要的關鍵基礎，為發揮具體效果，相關機關應依權責配合資料協作及系統介接，請行政院政務委員陳時中及行政院食品安全辦公室協調督導跨部會協作。