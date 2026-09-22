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何志偉：台灣位處關鍵年代 今年經濟成長率上看12%

中央社／ 台北22日電

總統府副秘書長何志偉今天說，台灣正處關鍵年代，政府會與大家共同面對人工智慧、關稅、供應鏈重組等挑戰；台灣今年經濟成長率預估上看12%，亮眼數據背後，希望持續將台灣企業打造成世界信任的品牌。

何志偉、行政院秘書長張惇涵以及中華民國國家企業競爭力發展協會主委、立法委員鍾佳濱今天出席第23屆國家品牌玉山獎頒獎典禮。國家品牌玉山獎涵蓋「傑出企業類」、「最佳產品類」、「最佳人氣品牌類」與「傑出企業領導人」，此屆共選出375件得獎作品。

何志偉致詞時表示，玉山獎是台灣企業品牌的重要舞台、國際重要獎項，更是依靠獲獎者對品牌的堅持、對於品質的要求，以及不斷向前提升的勇氣，而登山需要細膩的經營與陪伴，如同台灣人始終相互扶持面對市場競爭以及人才培育，政府也會與大家共同面對未來的AI、關稅、供應鏈重組帶來的挑戰與機會。

何志偉強調，台灣正處一個非常關鍵的年代，今年的經濟成長率上看12%、股市今天也一度突破4萬8000點，且經濟規模相比2016年更是翻倍，這些亮眼數據背後，期待能持續將台灣企業打造成獲得世界信任的品牌。

他分享，過往台灣人出國如果說 I'm from Taiwan，常常被誤聽成是來自泰國，但近期卻出現有趣轉變，有泰國友人向他提及，如果對外說 I'm from Thailand，在國際社會上反而以為是 Taiwan。

鍾佳濱表示，玉山獎的得主都是護國神山的締造者，獲獎者堆積出來的品牌價值，絕對會超越科技的進步，能夠傳承給台灣之後的每一代。

何志偉 經濟成長率 供應鏈

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