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林佳龍投書荷媒 籲國際支持台灣有意義參與聯合國

中央社／ 布魯塞爾22日專電
外交部長林佳龍。聯合報系資料照
外交部長林佳龍。聯合報系資料照

外交部林佳龍投書荷媒，呼籲國際社會維護以規則為基礎的國際秩序，正視中國刻意曲解聯大第2758號決議的問題，並支持台灣有意義參與聯合國

第81屆聯合國大會9月8日在紐約開議，9月22日至26日及28日舉行總辯論。荷蘭媒體NieuwRechts 21日以「恢復信任，台灣在自由世界應有的地位」為題，刊登林佳龍的投書。

林佳龍在文中指出，以規則為基礎的國際秩序正承受日益嚴峻的壓力，中國持續運用包含軍事恫嚇、網路入侵及經濟脅迫等灰色地帶戰術，企圖單方面重塑國際規則及規範。

他說，台灣身處捍衛自由與民主的前線，將持續堅定維護台海現狀，台灣海峽也是全球最繁忙的航道之一以及全球供應鏈重要命脈，維護台海和平穩定非僅關乎台灣自身利益，而是國際社會需要共同關切的議題。

林佳龍強調，中國刻意曲解聯大第2758號決議，正侵蝕以規則為基礎的國際秩序。這項決議僅處理中國在聯合國的代表權問題，決議文字並未提及台灣，也未決定台灣的政治地位，更未涉及台灣參與聯合國體系。

他表示，中國刻意將聯大第2758號決議與其所謂「一中原則」不當連結，藉此阻礙台灣參與聯合國及其他國際組織。若不予遏止，恐將構成危險的法律先例，提供中國未來武力侵台的基礎。

林佳龍說明，台灣雖被排除於聯合國之外，仍致力成為國際社會的良善力量，並在先進製程、災害防救及公共衛生等領域具備優勢，以各種方式為國際社會作出貢獻。

他說，台灣推動以強化民主夥伴關係、促進集體安全及提升經濟韌性為核心的「總合外交」及「加值外交」，與理念相近夥伴攜手合作，在全球推動民主、人權與自由，同時運用半導體、人工智慧及科技領域優勢，打造安全、韌性，且不受制於威權政府的供應鏈。

林佳龍最後強調，重建全球對聯合國的信心，必須從公平、公正的方式對待國際社會每個成員開始。國際社會應共同捍衛包容、不遺漏任何人、和平解決爭端，以及禁止威脅或使用武力等原則。

自由世界需要台灣，而一個更強大、更具公信力的聯合國，也需要台灣有意義地參與其中。與台灣攜手合作，將有助於強化集體安全、提升經濟與科技韌性，並增進共同抵禦威權壓力的能力，建立一個更加包容、安全、具韌性且以規則為基礎的國際秩序。

林佳龍 聯合國 外交部 荷蘭

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