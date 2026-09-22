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今年已4度訪台 帛琉副總統歐宜樓：可見熱愛台灣
帛琉共和國副總統兼衛生部長歐宜樓率團訪台，外交部長林佳龍今天午宴時表示，感謝帛琉協助台灣參與PIF峰會相關活動，將持續與理念相近國強化帛琉公衛等發展；歐宜樓則說，這是他今年第4度訪台，可見對台灣熱愛。
外交部發布新聞稿指出，林佳龍於今天午宴應政府邀請來台出席「世界災害管理聯盟」（WADM）開幕的歐宜樓（Raynold B. Oilouch）訪團，雙方就醫療衛生、災害防救及氣候韌性等議題交換意見，深化台帛友好夥伴關係。
林佳龍致詞歡迎歐宜樓率團來台出席WADM開幕及相關活動，並回顧去年12月率「台帛榮邦經貿團」訪帛，以及今年8月底赴帛參加第55屆「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum，PIF）峰會相關活動，期間與歐宜樓多次交流，充分感受台帛兩國如同家人般溫暖深厚的情誼。
林佳龍並感謝帛琉政府協助台灣參與這屆PIF峰會相關活動，欣見台帛兩國透過「榮邦計畫」持續拓展合作成果。他說，台灣將持續整合公私部門資源，並與其他理念相近夥伴合作，推動包括「帛琉國家醫院遷址案」等重要計畫，協助帛琉強化醫療衛生及相關發展；再次感謝歐宜樓長期支持台灣參與國際事務，並於「世界衛生大會」（WHA）等國際場合為台灣發聲。
歐宜樓致詞感謝台灣熱情接待，特別提及此行已是個人一年內第4度訪台，足見他對台灣的熱愛，他也表示此次訪台出席WADM相關活動，展現台帛共同強化災害防救及氣候韌性的決心。
歐宜樓強調，面對氣候變遷、乾旱等挑戰，帛琉將持續與台灣攜手合作，提升防災整備、氣候調適及社會韌性；亦感謝台灣協助帛琉舉辦這屆PIF峰會，肯定台帛合作成果。
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