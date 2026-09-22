賴總統盼台日深化合作 確保區域永續繁榮發展

賴清德總統今天接見日本維新會官民合作推進協議會訪問團時表示，期盼台日之間能夠不斷拓展各領域的交流合作，深化包括半導體、無人機等戰略產業的合作，確保區域永續繁榮發展，攜手實現自由開放的印太願景。

日本前外務大臣前原誠司眾議員率領「日本維新會官民合作推進協議會」成員於22日至24日訪台，團員包括眾議員岩谷良平、漆間讓司、萩原佳及高見亮等人。

總統今天在總統府接見日本維新會官民合作推進協議會訪問團時致詞表示，台日兩國同樣位於第一島鏈，除了共享自由、民主的普世價值，也共同面對地震、颱風等天災挑戰，以及威權主義擴張的威脅。

總統指出，近年來中國不斷以軍事行動、灰色地帶侵擾，以及長臂管轄、跨國鎮壓等手段，企圖片面改變現狀，破壞區域的和平穩定，台日等民主國家唯有團結合作，共同提升自我防衛實力，並強化社會防衛韌性，才能夠守護彼此賴以生存的民主、和平與繁榮，台灣也非常感謝日本政府，針對台海議題以及台灣的國際參與，持續在各種國際場域為台灣發聲。

他表示，當前不只是傳統安全領域，台灣和日本在科技產業供應鏈韌性等經濟安全領域，也面臨相同的課題跟挑戰，非常期盼在維新會各位有志之士的支持之下，台日之間能夠不斷拓展各領域、各階層的交流合作，深化包括半導體、無人機等戰略產業的合作，也確保區域的永續繁榮發展，攜手實現自由開放的印太願景。

前原誠司致詞時提及，前些日子在華府舉行日美峰會，美國表達為了亞洲以及太平洋區域的安定，以及發揮適當的嚇阻能力，對台軍售是非常重要的一環。

前原誠司認為，在美國與中國競爭越來越強烈的情勢下，如果減弱對人工智慧（AI）發展的重視程度，AI的優勢會被中國取代，他希望可以和台灣繼續加強在半導體方面的合作。

前原誠司說明，這次來訪的最大目的，就是希望在政府的公共設施中，可以導入民間經濟及民間團體的活力，因此希望向台灣政府學習，也期盼可以強化與台灣的關係。