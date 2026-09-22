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蔡英文：台灣要和世界保持緊密連結 有能力幫助夥伴

中央社／ 台北22日電

前總統蔡英文表示，台灣有製造能力、工程經驗及長時間累積的供應鏈，可以和美國及理念相近夥伴，一起面對快速變動的科技環境。台灣需要朋友、需要和世界保持緊密連結，也有能力幫助夥伴。

數位發展部數位產業署與台灣微軟合辦DevDaysAsia 2026亞太技術年會21日揭幕，蔡英文受邀出席「She Builds 女力社群夜」發表演講。

蔡英文說，在AI的幫忙下，取得答案變得容易，但也因為如此，更需要知道什麼才是值得相信、值得採取行動的答案，因此要保持懷疑、好奇，也要有同理心。

蔡英文表示，科技可以幫忙處理更多資訊、找到更多可能，但價值的判斷、責任的承擔，以及最後選擇往哪裡走，仍然是人類的工作。

蔡英文指出，在AI時代，真正重要的還是人類的判斷與決策。過去幾十年，台灣累積很特殊的產業生態，從精密製造、電子零組件、供應鏈，到大量的工程人才。台灣很擅長的一件事，就是把一個設計、一個想法，變成真正可以使用、可以量產的產品。

蔡英文說，她常在很多國際場合說，台灣需要朋友，也需要和世界保持緊密連結，但是同樣重要的是，「台灣也有能力幫助我們的夥伴」。台灣有製造能力、工程經驗，也有長時間累積的供應鏈跟產業合作能力，可以和美國以及跟其他理念相近的夥伴，一起面對快速變動的科技環境，一起建立下一個時代需要的產業能力。

蔡英文說，台灣不會站在原地等待世界給答案，台灣就是要走向世界、提供答案的那個角色，「我們需要世界，世界也需要台灣」。

此外，蔡英文在社群平台Threads（脆）上發文，分享一支AI影片。她說，AI可以快速幫大家找到答案、蒐集資訊，但怎麼樣好好地使用AI，需要人類的智慧與判斷。

蔡英文說，這支影片用台灣的語言，附上英文字幕，讓台灣的神明不僅保佑國家，也在社群平台上宣傳台灣文化。大家可以挑剔AI在發音上、在考究上、在資訊上的不完美，但應該肯定AI幫助人類在很多事情上的進展。

蔡英文指出，她也不否認有人拿AI來做壞事、惡搞，「我就是深受其害的一員」。民主國家就是如此，在法律允許的範圍內，「我們接受惡搞」，但是價值的判斷、責任的承擔，以及整個社會最後選擇往哪裡走，仍然是人類的工作。

蔡英文說，面對龐大的惡意，她相信台灣社會的智慧，會找出一套方法應對。但在那之前，大家多看看正面、善良，讓台灣能夠走向世界的東西。

蔡英文 供應鏈 數位發展部 數位

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