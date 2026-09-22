藍質疑台美關係史上最好 涉外官員：逢美必疑才是外交脫節

國民黨引述媒體報導，指台灣官員曾被川普政府要求減少造訪華府智庫，政府宣傳台美關係史上最好，是自欺欺人。涉外官員今天表示，判斷台美關係應回到實際互動與公開紀錄，就單一報導認定關係生變，這種「逢美必疑」恐怕才是與實際外交互動脫節。

紐約時報報導，美國國安會前中國事務主任、現為布魯金斯研究所資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）透露，一些赴美的台灣官員，曾被川普政府官員要求減少造訪華府智庫。

國民黨對此表示，從賴清德總統出訪迄今未能過境美國本土、對台軍售延宕到傳出台灣官員赴華府智庫交流受到限制，種種警訊都顯示台美關係面臨嚴峻挑戰，政府卻一再宣傳「台美關係史上最好」，顯然是自欺欺人。

對此，涉外官員今天指出，判斷台美關係應該回到近期實際互動與公開紀錄，9月上中旬，數發部長林宜敬才率團赴華府，與美國行政部門、哈德遜研究所（Hudson Institute）、戰略暨國際研究中心（CSIS）、特別競爭研究計畫（SCSP）及保衛民主基金會（FDD）等智庫，及Meta、OpenAI、Amazon等國際科技企業交流。

官員指出，數發部發布的林宜敬訪美新聞稿與照片，在拜會哈德遜研究所時，駐美副代表楊懿珊在座，現任哈德遜研究所資深研究員、前國民黨立法委員許毓仁也參與交流，這都是公開可查的事實。

官員提到，台灣部會首長甫與美國政府及華府重要智庫進行交流，美日韓三國外長在聯大期間於紐約重申台海和平穩定重要性；但國內卻有人唱衰台美關係，甚至將個別媒體的單一報導，包裝成台美關係生變的證據，這種「逢美必疑」，恐怕才是與實際外交互動脫節。

官員指出，美中關係存在競爭，有必要維持溝通，但這與台灣是否應深化與美國及其他民主夥伴的合作，是兩件不同的事。真正需重新思考的是，面對國際社會持續關注台海和平穩定的現實，是否應抱持「中國大夢」、認為台灣只能在中國與美國之間選邊，甚至把對美國的猜疑當成外交洞見等舊政治思維。

官員說，台灣的選擇很清楚，就是在維護自身利益的前提下，持續與美國、日本、歐盟及其他理念相近夥伴深化合作。