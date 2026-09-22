快訊

外資買超447億元…ABF四雄全獲青睞 買氣竟不如這檔PCB ETF

國際油價翻黑！伊朗擬7天內重啟荷莫茲海峽 但有前提

泰女遭男友殺害藏台中冰櫃 家屬無力赴台、盼政府協助後事

聽新聞
0:00 / 0:00

藍質疑台美關係史上最好 涉外官員：逢美必疑才是外交脫節

中央社／ 台北22日電

國民黨引述媒體報導，指台灣官員曾被川普政府要求減少造訪華府智庫，政府宣傳台美關係史上最好，是自欺欺人。涉外官員今天表示，判斷台美關係應回到實際互動與公開紀錄，就單一報導認定關係生變，這種「逢美必疑」恐怕才是與實際外交互動脫節。

紐約時報報導，美國國安會前中國事務主任、現為布魯金斯研究所資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）透露，一些赴美的台灣官員，曾被川普政府官員要求減少造訪華府智庫。

國民黨對此表示，從賴清德總統出訪迄今未能過境美國本土、對台軍售延宕到傳出台灣官員赴華府智庫交流受到限制，種種警訊都顯示台美關係面臨嚴峻挑戰，政府卻一再宣傳「台美關係史上最好」，顯然是自欺欺人。

對此，涉外官員今天指出，判斷台美關係應該回到近期實際互動與公開紀錄，9月上中旬，數發部長林宜敬才率團赴華府，與美國行政部門、哈德遜研究所（Hudson Institute）、戰略暨國際研究中心（CSIS）、特別競爭研究計畫（SCSP）及保衛民主基金會（FDD）等智庫，及Meta、OpenAI、Amazon等國際科技企業交流。

官員指出，數發部發布的林宜敬訪美新聞稿與照片，在拜會哈德遜研究所時，駐美副代表楊懿珊在座，現任哈德遜研究所資深研究員、前國民黨立法委員許毓仁也參與交流，這都是公開可查的事實。

官員提到，台灣部會首長甫與美國政府及華府重要智庫進行交流，美日韓三國外長在聯大期間於紐約重申台海和平穩定重要性；但國內卻有人唱衰台美關係，甚至將個別媒體的單一報導，包裝成台美關係生變的證據，這種「逢美必疑」，恐怕才是與實際外交互動脫節。

官員指出，美中關係存在競爭，有必要維持溝通，但這與台灣是否應深化與美國及其他民主夥伴的合作，是兩件不同的事。真正需重新思考的是，面對國際社會持續關注台海和平穩定的現實，是否應抱持「中國大夢」、認為台灣只能在中國與美國之間選邊，甚至把對美國的猜疑當成外交洞見等舊政治思維。

官員說，台灣的選擇很清楚，就是在維護自身利益的前提下，持續與美國、日本、歐盟及其他理念相近夥伴深化合作。

台美關係 外交 華府 川普

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

傳美要求台官員少訪華府智庫 國民黨：林佳龍「共管中國」夢該醒了

絆腳石？美要台官員少去華府智庫

美對台戰略模糊？蕭美琴：民眾主要關切中國介入台灣內政

川習二會倒數！美國重申挺台灣 美日韓聯合聲明曝光

相關新聞

邱垂正稱上海台商集體缺席海基會活動盼幫忙…蔣萬安曝根本解決之道

今年雙城論壇籌辦，陸委會二度封殺上海踩線團官員層級，陸委會主委邱垂正今天上午接受專訪表示，上海台商集體缺席海基會活動，希望市府可以幫忙鼓勵上海台商回來參加活動。台北市長蔣萬安表示，市府也希望過節時，特別中秋節團圓時刻，台商都可以回來和家人團聚。

川習二會逼近…許宇甄籲賴政府做好沙盤推演 勿等外媒報導才被動反應

「川習二會」即將登場，國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，美中兩國領導人再次會面，從經貿、科技、供應鏈到區域安全，勢必牽動印太局勢，台灣真正應該關心的，不只是美國總統川普與大陸國家主席習近平「談了什麼」，而是台灣政府究竟掌握多少、準備多少，以及如何確保台灣利益不會在大國談判中被忽略。

【重磅快評】福斯對川普說不 媒體守住不被政治馴化底線

美國總統川普不是第一次槓上媒體，但這一次，他與媒體的戰爭又升高一個層次，五家主要電視新聞網罕見聯手，連一向被視為親川普的福斯新聞，也加入向川普說「不」的行列。

卓榮泰稱對內要抵抗文化殺手 馬文君：立委看荷包竟成政府敵人？

針對行政院長卓榮泰「對內抗拒文化殺手」的說法，國民黨立委馬文君今天表示，她要請教卓榮泰院長，立委審查預算、替人民看緊荷包，什麼時候竟成了政府必須抗拒的敵人？今天審查文化部預算，就被叫作文化殺手，按照這套邏輯，審查內政部是內政殺手、把關交通部是交通殺手、嚴審國防預算又是國防殺手嗎？如果監督政府就要被列入殺手名單，那還要立法院做什麼？

賴清德「御批放行」發錢 比不副署的卓揆更像太上皇

今年的中央總預算案8月三讀通過，藍委提案凍結行政院長卓榮泰9至12月薪水、刪除黨產會政務人員待遇。黨產會主委林峯正漏了口風，指總統賴清德公告時有加註意見，主計總處已「開綠燈」，綠營為此拍手叫好，卻忘了凍刪薪水其實有協商途徑解決，賴清德過去也很有經驗，直接加註意見開綠燈，簡直成了太上皇的太上皇。

立院新會期白營優先法案 老農津貼15K、拆不合理區間測速都納入

民眾黨立院黨團今舉行記者會公布新會期優先法案，包括老農津貼提高至1萬5千元、擴大所得稅扣除額、65歲以上老人綜所稅稅率未達20%補助健保費等。此外，先前提出「安樂死」、「交通罰鍰專款專用」公投未能成案，此會期也列為優先法案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。