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邱垂正稱上海台商集體缺席海基會活動盼幫忙…蔣萬安曝根本解決之道
今年雙城論壇籌辦，陸委會二度封殺上海踩線團官員層級，陸委會主委邱垂正今天上午接受專訪表示，上海台商集體缺席海基會活動，希望市府可以幫忙鼓勵上海台商回來參加活動。台北市長蔣萬安表示，市府也希望過節時，特別中秋節團圓時刻，台商都可以回來和家人團聚。
不過蔣也提到，但是他想，問題最根本還是希望中央政府來思考，怎麼樣解決、緩解目前兩岸關係，降低衝突、增加對話、建立互信，這個才是根本的解決之道。
蔣萬安今天下午出席北市115年運動有功團體及人員表揚典禮，媒體問蔣，怎看邱垂正稱上海台商近年缺席海基會辦的活動，希望北市府可以鼓勵上海台商回來？
蔣萬安說，其實市府也希望過節的時候，很多台商朋友，特別在中秋節團圓時刻，也都可以回來和家人團聚。當然他相信，很多台商他們有自己的規畫跟安排，市府也都尊重。
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