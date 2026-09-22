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川習二會逼近…許宇甄籲賴政府做好沙盤推演 勿等外媒報導才被動反應

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立院黨團書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

川習二會」即將登場，國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，美中兩國領導人再次會面，從經貿、科技、供應鏈到區域安全，勢必牽動印太局勢，台灣真正應該關心的，不只是美國總統川普與大陸國家主席習近平「談了什麼」，而是台灣政府究竟掌握多少、準備多少，以及如何確保台灣利益不會在大國談判中被忽略。

許宇甄指出，台灣最需要避免的就是資訊落差與戰略誤判。政府有責任確保與美方溝通管道暢通，凡涉及台灣安全、軍售、經貿、科技管制及兩岸情勢的重要議題，都應事前掌握、預作情境推演，會後也應迅速向國人說明。

許宇甄強調，美國有美國的國家利益，中國大陸有中國大陸的國家利益，台灣更必須有自己的國家利益。面對大國競合，台灣既不應妄自菲薄，也不能把自己的安全完全寄託在任何一個國家、任何一位領導人的承諾之上。

許宇甄提醒，真正負責任的政府，必須有能力與美國深化合作，也要有能力管理兩岸風險，在複雜的國際局勢中替台灣保留最大的安全空間與政策自主。

許宇甄表示，尤其必須密切注意川習會後有關台灣政策表述、對台軍售、台海和平穩定、科技與半導體管制，以及美中經貿安排是否出現變化。任何涉及台灣權益的政策訊號，都不能等外媒報導之後，政府才被動解讀、再用政治語言粉飾。

許宇甄最後強調，台灣不能決定美中如何競爭，但可以決定自己如何面對競爭；不能阻止大國談判，但絕不能缺席自己的利益。賴政府現在最重要的工作，是降低風險、避免誤判、維護台灣權益，同時恢復必要的兩岸溝通與危機管理能力。

川習 川普 習近平 許宇甄 賴政府

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