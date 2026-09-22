快訊

校長1句話留她12年！今年師鐸獎最年輕得主是中途學校師 見學生一幕心酸

三大法人買超608億！台股震盪801點創雙高 台積電翻黑、聯發科創天價

路透：消息人士稱習近平擬依《八一七公報》 施壓川普停止對台軍售

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】福斯對川普說不 媒體守住不被政治馴化底線

聯合報／ 主筆室
近日川普與媒體的戰爭又升高一個層次，且連一向被視為親川普的福斯新聞，也加入向川普說「不」的行列。美聯社
近日川普與媒體的戰爭又升高一個層次，且連一向被視為親川普的福斯新聞，也加入向川普說「不」的行列。美聯社

美國總統川普不是第一次槓上媒體，但這一次，他與媒體的戰爭又升高一個層次，五家主要電視新聞網罕見聯手，連一向被視為親川普的福斯新聞，也加入向川普說「不」的行列。

事情的起因，是川普政府禁止CNN、MS NOW與Politico進入白宮，CNN原本又正好輪值擔任總統電視「採訪池」（Pool Coverage），因此其他四家不願接替CNN的任務，五家共同宣布不再提供總統活動的電視採訪池畫面。

白宮採訪池的制度，是因為總統行程場地有限，由少數電視台輪流進場取得畫面，再提供其他媒體使用。CNN原本排定擔任9月21日總統採訪池，還要隨川普前往紐約參加聯合國大會；但CNN被排除後，其他四家也不願接替，於是白宮沒有安排新的主要電視採訪池。白宮部分活動因此出現有文字、有照片，卻沒有獨立電視畫面或有影片卻沒聲音的局面。

遭禁的三家媒體已向法院提告，主張政府的做法侵害第一修正案所保障的新聞自由及第五修正案涉及的正當程序。五家媒體的共同聲明也指出，公眾有取得準確、獨立政府資訊的重要利益，任何政府都不應因為不滿新聞機構的報導，就限制其採訪。五家媒體大團結，意義在守住一條底線：政府可以反駁新聞正確與否，卻不能用限制採訪權懲罰新聞。

看看川普與媒體的這場戰爭，有值得台灣社會思考的地方。

近年來，只要媒體報導的內容不符合政府期待，就可能被冠上「認知作戰」的標籤。雖說假訊息確實會傷害民主社會，政府有責任辨識與反制，針對新聞媒體的報導，政府可以澄清、反駁，可以要求更正，但如果只要提出不同意見，就被歸入某個政治陣營，問題就不只是政府與媒體的口水戰，而是握有權力者是否正在重新定義什麼才算「正確的新聞」。

除了「威脅」，當權者也可能透過資源形成影響力。透過標案、廣告及政策宣傳向社會溝通，本身並沒有問題，媒體也有權依法參與競標，但問題在於，公共資源如何分配，有沒有足夠透明的標準？媒體取得政府標案後，還能不能持平地監督政府？一家媒體若愈來愈依賴政府的廣告、標案，甚至開始揣摩什麼話政府不喜歡聽，就未盡到媒體監督天職。真正該檢驗的是制度能否確保媒體拿了政府的錢，依然可以監督政府；政府給了媒體資源，也要有雅量接受媒體批評。

福斯這一次對川普說不，提醒的是所有民主社會：媒體可以有立場，卻不能被政治馴化；政府可以給資源，卻不能要求新聞交換服從。媒體的獨立，絕對不是左派或右派的問題，真正的檢驗標準是：能不能在權力面前，始終保有說「不」的勇氣。

川普 福斯 媒體 CNN 白宮

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／白宮禁3媒體掀反彈！電視採訪團停擺 川普首場直播9分鐘只剩雜音

遭封殺3媒體提告 川普嗆已威脅國安 范斯挺川喊恰當

5大電視台暫停聯訪川普 白宮停機坪剪綵「沒有主流新聞台報導」

影／白宮推出自有頻道「TRUMP TV」！迎戰電視採訪團停擺

相關新聞

鄭麗文砸500萬說到做到 1.3萬分庇護工場中秋禮贈弱勢

中秋節將近，國民黨發言人柳采葳今表示，黨主席鄭麗文日前個人出資約500萬元、採購近1萬3千分庇護工場中秋禮盒，本周均送抵各縣市黨部，並由地方黨部派人陸續轉贈給平日長期關懷、扶助的弱勢家庭與公益團體。

川習二會逼近…許宇甄籲賴政府做好沙盤推演 勿等外媒報導才被動反應

「川習二會」即將登場，國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，美中兩國領導人再次會面，從經貿、科技、供應鏈到區域安全，勢必牽動印太局勢，台灣真正應該關心的，不只是美國總統川普與大陸國家主席習近平「談了什麼」，而是台灣政府究竟掌握多少、準備多少，以及如何確保台灣利益不會在大國談判中被忽略。

卓榮泰稱對內要抵抗文化殺手 馬文君：立委看荷包竟成政府敵人？

針對行政院長卓榮泰「對內抗拒文化殺手」的說法，國民黨立委馬文君今天表示，她要請教卓榮泰院長，立委審查預算、替人民看緊荷包，什麼時候竟成了政府必須抗拒的敵人？今天審查文化部預算，就被叫作文化殺手，按照這套邏輯，審查內政部是內政殺手、把關交通部是交通殺手、嚴審國防預算又是國防殺手嗎？如果監督政府就要被列入殺手名單，那還要立法院做什麼？

賴清德「御批放行」發錢 比不副署的卓揆更像太上皇

今年的中央總預算案8月三讀通過，藍委提案凍結行政院長卓榮泰9至12月薪水、刪除黨產會政務人員待遇。黨產會主委林峯正漏了口風，指總統賴清德公告時有加註意見，主計總處已「開綠燈」，綠營為此拍手叫好，卻忘了凍刪薪水其實有協商途徑解決，賴清德過去也很有經驗，直接加註意見開綠燈，簡直成了太上皇的太上皇。

立院新會期白營優先法案 老農津貼15K、拆不合理區間測速都納入

民眾黨立院黨團今舉行記者會公布新會期優先法案，包括老農津貼提高至1萬5千元、擴大所得稅扣除額、65歲以上老人綜所稅稅率未達20%補助健保費等。此外，先前提出「安樂死」、「交通罰鍰專款專用」公投未能成案，此會期也列為優先法案。

川習二會即將登場 賴士葆：美中競合 台灣過度傾斜被當盤子

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平24日將在華盛頓會面。國民黨立委賴士葆說，川普不只平常多次罵台灣小偷，現在也拿140億元軍費當成談判籌碼，本來就要飛回來的全新F-16CD，現在卻連影子都沒有。美中競合台灣過度傾斜導致付出的籌碼越來越多，軍費已達總預算三成，美國卻把台灣當盤子。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。