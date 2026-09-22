【重磅快評】福斯對川普說不 媒體守住不被政治馴化底線

美國總統川普不是第一次槓上媒體，但這一次，他與媒體的戰爭又升高一個層次，五家主要電視新聞網罕見聯手，連一向被視為親川普的福斯新聞，也加入向川普說「不」的行列。

事情的起因，是川普政府禁止CNN、MS NOW與Politico進入白宮，CNN原本又正好輪值擔任總統電視「採訪池」（Pool Coverage），因此其他四家不願接替CNN的任務，五家共同宣布不再提供總統活動的電視採訪池畫面。

白宮採訪池的制度，是因為總統行程場地有限，由少數電視台輪流進場取得畫面，再提供其他媒體使用。CNN原本排定擔任9月21日總統採訪池，還要隨川普前往紐約參加聯合國大會；但CNN被排除後，其他四家也不願接替，於是白宮沒有安排新的主要電視採訪池。白宮部分活動因此出現有文字、有照片，卻沒有獨立電視畫面或有影片卻沒聲音的局面。

遭禁的三家媒體已向法院提告，主張政府的做法侵害第一修正案所保障的新聞自由及第五修正案涉及的正當程序。五家媒體的共同聲明也指出，公眾有取得準確、獨立政府資訊的重要利益，任何政府都不應因為不滿新聞機構的報導，就限制其採訪。五家媒體大團結，意義在守住一條底線：政府可以反駁新聞正確與否，卻不能用限制採訪權懲罰新聞。

看看川普與媒體的這場戰爭，有值得台灣社會思考的地方。

近年來，只要媒體報導的內容不符合政府期待，就可能被冠上「認知作戰」的標籤。雖說假訊息確實會傷害民主社會，政府有責任辨識與反制，針對新聞媒體的報導，政府可以澄清、反駁，可以要求更正，但如果只要提出不同意見，就被歸入某個政治陣營，問題就不只是政府與媒體的口水戰，而是握有權力者是否正在重新定義什麼才算「正確的新聞」。

除了「威脅」，當權者也可能透過資源形成影響力。透過標案、廣告及政策宣傳向社會溝通，本身並沒有問題，媒體也有權依法參與競標，但問題在於，公共資源如何分配，有沒有足夠透明的標準？媒體取得政府標案後，還能不能持平地監督政府？一家媒體若愈來愈依賴政府的廣告、標案，甚至開始揣摩什麼話政府不喜歡聽，就未盡到媒體監督天職。真正該檢驗的是制度能否確保媒體拿了政府的錢，依然可以監督政府；政府給了媒體資源，也要有雅量接受媒體批評。

福斯這一次對川普說不，提醒的是所有民主社會：媒體可以有立場，卻不能被政治馴化；政府可以給資源，卻不能要求新聞交換服從。媒體的獨立，絕對不是左派或右派的問題，真正的檢驗標準是：能不能在權力面前，始終保有說「不」的勇氣。