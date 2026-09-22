林佳龍投書日媒 籲制止中國曲解聯合國決議

外交部長林佳龍今天投書日本「產經新聞」指出，以規則為基礎的國際秩序正面臨威權國家日益嚴峻的挑戰，中國更刻意曲解聯合國大會第2758號決議，企圖阻礙台灣參與國際組織。若國際社會未加以制止，相關論述恐被中國用來為未來武力侵略台灣製造危險的法律依據。

林佳龍表示，部分威權國家為追求自身利益，不斷破壞現行制度保障，並試圖重新塑造國際規範，使「聯合國憲章」所確立的和平解決爭端、禁止使用武力等原則受到挑戰。面對此一情勢，各國有必要團結，共同維護正義、法治及安全。

他指出，台灣海峽是全球供應鏈的重要生命線，對世界安全與經濟繁榮具有關鍵意義。包括七大工業國集團（G7）、日本、美國、英國、澳洲及紐西蘭等國，近年均透過峰會聯合聲明，反覆強調維護台海和平穩定的重要性。

林佳龍強調，台灣位處捍衛自由民主的最前線，堅決維護台海現狀。區域和平與穩定不只符合台灣自身利益，更是國際社會共同關切的議題。

針對聯合國大會第2758號決議，林佳龍表示，這項決議並未提及台灣，也與台灣參與聯合國體系無關。然而，中國卻刻意將該決議與其所主張的「一個中國」原則掛鉤，阻礙台灣參與聯合國及其他國際組織。

林佳龍警告，中國對第2758號決議的扭曲詮釋，正在破壞以規則為基礎的國際秩序。若不加以制止，可能為中國未來軍事入侵台灣提供危險的法律依據。

他強調，儘管台灣長期被排除在聯合國體系之外，仍持續透過多種方式為國際社會做出貢獻。台灣與民主夥伴攜手，在全球推動民主、人權與自由，也憑藉半導體、人工智慧及高科技領域的優勢，致力建構安全且具韌性、不受威權國家限制的供應鏈。

這篇投書表示，台灣支持第81屆聯合國大會主席拉赫曼（Khalilur Rahman）所倡議的「重建信任」及「推動改革」理念。他認為，若要重建國際社會對聯合國的信任，首先必須公平、公正地對待所有成員，落實不遺漏任何人、和平解決爭端，以及禁止威脅或使用武力等原則。

他指出，與台灣攜手合作，有助於提升安全、強化經濟韌性，以及增強共同抵禦威權脅迫的能力。台灣有意義參與聯合國，對建立包容、具韌性且以規則為基礎的國際秩序至關重要。