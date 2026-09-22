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卓榮泰稱對內要抵抗文化殺手 馬文君：立委看荷包竟成政府敵人？

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
針對行政院長卓榮泰「對內抗拒文化殺手」的說法，國民黨立委馬文君質疑，如果監督政府就要被列入殺手名單，那還要立法院做什麼？聯合報系資料照
針對行政院長卓榮泰「對內抗拒文化殺手」的說法，國民黨立委馬文君質疑，如果監督政府就要被列入殺手名單，那還要立法院做什麼？聯合報系資料照

針對行政院長卓榮泰「對內抗拒文化殺手」的說法，國民黨立委馬文君今天表示，她要請教卓榮泰院長，立委審查預算、替人民看緊荷包，什麼時候竟成了政府必須抗拒的敵人？今天審查文化部預算，就被叫作文化殺手，按照這套邏輯，審查內政部是內政殺手、把關交通部是交通殺手、嚴審國防預算又是國防殺手嗎？如果監督政府就要被列入殺手名單，那還要立法院做什麼？

卓榮泰20日陪同賴清德總統出席「2026全國文化會議-全國大會」時致詞表示，在推動文化力量的同時，必須面對兩個嚴肅的挑戰，對內必須抗拒文化殺手，對外則必須抗拒外來文化入侵。現在講到文化部的關鍵字是「預算被刪除」，講到某一個立法委員的關鍵字則是「刪除文化部的預算」，「我們一定要抗拒這樣的文化殺手，大家要有信心保護自己的產業。」

馬文君表示，4年一次的全國文化會議，本應討論藝文產業發展與文化政策未來，沒想到賴總統、卓院長與文化部長李遠，談得最多的卻是「預算被刪」。卓榮泰甚至說「台灣對內要抗拒文化殺手，對外要抗拒外來文化入侵」，直接把立法院依法監督預算，與境外文化滲透相提並論。

馬文君說，她要請教卓榮泰院長，立委審查預算、替人民看緊荷包，什麼時候竟成了政府必須抗拒的敵人？數字不會說謊，文化部及所屬單位預算，從2013年的157.2億元增加至2025年的279.05億元，12年間成長約77.5%；明年度文化部主管歲出更編列近288億元，再創歷史新高。

馬文君指出，預算從157億元一路增加到近288億元，賴政府卻還在營造文化遭到打壓的假象。一方面宣稱文化經費創新高，另一方面又把監督預算的在野立委稱為文化殺手，這兩套說法怎麼可能同時成立？今年公視與TaiwanPlus預算遭到刪凍，民進黨立刻指控在野黨打壓文化，但在責怪立法院之前，文化部是不是更該先向人民交代：這些錢花到哪裡、做出哪些成果，又創造多少實際效益？

馬文君表示，TaiwanPlus投入大量公帑，就連文化部長李遠都坦言是個災難。這些年文化部補助大量電影、戲劇與影視作品，但究竟有多少作品上得了檯面、被觀眾看見、獲社會肯定，甚至走向國際？ 她認為，問題從來不是文化該不該花錢，而是花了這麼多錢，究竟留下了什麼。作品沒人看、平台沒有影響力、補助說不出具體成果，難道所謂支持文化，就只是把預算編出去，拿來豢養側翼、補助自己人？

馬文君批評，今天審查文化部預算，就被叫作文化殺手，按照這套邏輯，審查內政部是內政殺手、把關交通部是交通殺手、嚴審國防預算又是國防殺手嗎？如果監督政府就要被列入殺手名單，那還要立法院做什麼？

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