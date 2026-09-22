立院新會期白營優先法案 老農津貼15K、拆不合理區間測速都納入

民眾黨立院黨團今舉行記者會公布新會期優先法案，包括老農津貼提高至1萬5千元、擴大所得稅扣除額、65歲以上老人綜所稅稅率未達20%補助健保費等。此外，先前提出「安樂死」、「交通罰鍰專款專用」公投未能成案，此會期也列為優先法案。

民眾黨團先宣布新的黨團三長人選，分別是民眾黨團總召陳清龍續任，而副總召改由陳昭姿接任，幹事長則為洪毓祥擔任。

民眾黨團副總召陳昭姿指出，首先，民眾黨從房租、股利、長照、保險、婚育五面向修正「所得稅法」，包括：房屋租金支出特別扣除額從18萬元調高至25萬，長照特別扣除額由每年18萬元調整至24萬元，保險費數額上限由2萬4千元增加為6萬元，增列產後護理服務機構費用為列舉扣除額項目，每人每年以15萬元為限。

陳昭姿表示，選舉將近，各縣市長參選人喊出補助長者健保費當政績，全國包括六都等縣市，多設有65歲以上長者（原住民族55歲以上）的補助健保費制度，但補助資格、有無排富等條件地方政府卻各自為政。民眾黨提出「老人福利法」修正草案，版本設有排富條款，只要近一年內綜合所得未達申報標準或綜所稅稅率未達20%的相對經濟弱勢，就由中央主管機關補助健保費，估算中央年增約100億支出。

民眾黨團也提出「性別平等工作法」、「就業保險法」修正動議，包括擴大12歲以下兒童家長得申請增加親職假津貼、彈性工時、產假增加至14週，兼顧爸爸陪伴需求增加陪產假14日，以及新增親職假、親職教育假與家庭照顧假津貼為月薪的80%，發給期間延長至9個月。此外，陳昭姿也呼籲，同婚已經合法，因疾病無法生育的婦女終其一生渴望能有屬於自己的孩子，代理孕母法制化才能杜絕剝削。

民眾黨團幹事長洪毓祥指出，立法院9月17日將總預算函送給行政院與總統府，行政院18日馬上宣布要將老農津貼從現行8110元提高到1萬元，但民眾黨團主張將提高至每月1萬5千元，主張建立每年滾動調整的檢討機制，並改採主計總處編製的「高齡家庭消費者物價指數」。

洪毓祥指出，中選會以「不符合重大政策創制複決」為由否決民眾黨團提出的交通罰鍰專款專用公投，民眾黨團本會期繼續推動修正「道路交通管理處罰條例」，把交通罰鍰專款專用於交通改善；另要求拆除不合理的區間測速、政府完善減速設施、車道曲折、鋪面材質、行人穿越道退縮等道安設計，停止濫設並拆除不合理的區間測速。

此外，民眾黨團提出的安樂死公投日前也在院會遭否決，洪毓祥表示，多項民調顯示，有75%民眾期待推動安樂死合法化，民眾黨團主張推動「尊嚴善終法」，設置多重審查、冷靜期及事前審查與事後監督機制，並研議設立專責安樂死醫療機構。