國民黨：庇護工場禮盒送抵各黨部 陸續轉贈公益團體

國民黨今天表示，黨主席鄭麗文日前個人出資約新台幣500萬元，採購近1.3萬份庇護工場中秋禮盒，本週均送抵各縣市黨部，並由地方黨部派人陸續轉贈給平日長期關懷、扶助的弱勢家庭與公益團體。

總統府國務機要費遭立法院刪凍，衝擊庇護工場中秋禮盒採購。國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前率書記長許宇甄等人鞠躬致歉。國民黨則表示，黨主席鄭麗文決定公益採購。

國民黨今天發出新聞稿，黨發言人柳采葳今表示，鄭麗文日前個人出資約500萬元採購近1.3萬份庇護工場中秋禮盒，本週均送抵各縣市黨部，並由地方黨部派人陸續轉贈給平日長期關懷、扶助的弱勢家庭與公益團體，包括獨居長者、弱勢家庭，以及家扶中心、安養中心、兒少協會等。

柳采葳指出，中秋節是團圓與分享的節日，鄭麗文採購庇護工場禮盒，再由各地方黨部親送轉贈，盼將這份公益採購的心意傳遞給更多需要關懷的人，也讓身心障礙朋友的用心被看見、被尊重。鄭麗文曾提及，「希望這批禮盒都能趕在中秋節前送到地方有需要的人手中，讓大家一起過一個有人情味、溫暖的中秋佳節」。