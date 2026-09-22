鄭麗文砸500萬說到做到 1.3萬分庇護工場中秋禮贈弱勢

中秋節將近，國民黨發言人柳采葳今表示，黨主席鄭麗文日前個人出資約500萬元、採購近1萬3千分庇護工場中秋禮盒，本周均送抵各縣市黨部，並由地方黨部派人陸續轉贈給平日長期關懷、扶助的弱勢家庭與公益團體。

總統府原定向37家庇護工場及身心障礙福利團體採購中秋禮品，因預算問題取消訂單，據報導指受影響數量約達1.5萬盒。鄭麗文日前表示將全數承接，「相關支出我自己負責，不用黨的一毛錢。」

國民黨表示，地方黨部派人陸續轉贈，包括獨居長者、弱勢家庭，以及家扶中心、安養中心、兒少協會等，讓身心障礙朋友親手製作的禮盒，從庇護工場送到真正需要的人手中。

柳采葳指出，中秋節是團圓與分享的節日，鄭麗文採購庇護工場禮盒，再由各地方黨部親送轉贈，盼將這份公益採購的心意傳遞給更多需要關懷的人，也讓身心障礙朋友的用心被看見、被尊重。鄭麗文說，希望這批禮盒都能趕在中秋節前送到地方有需要的人手中，讓大家一起過一個有人情味、溫暖的中秋佳節。