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民眾黨團擬修所得稅法、營養午餐專法拚三讀 盼顧民生

中央社／ 台北22日電

民眾黨立法院黨團今天公布立法院新會期優先法案，包含修所得稅法減稅、修總員額法，及續推長者健保補助、交通罰鍰專用改善道安，即通過代孕、營養午餐與電競專法及尊嚴善終法等。

民眾黨立法院黨團今天召開「顧民生、安交通、救生育、要尊嚴」記者會，公布新會期黨團幹部，分別是總召陳清龍、副總召陳昭姿、幹事長洪毓祥，並說明新會期優先法案。

陳昭姿表示，民眾黨團提出「減稅顧民生」，將從房租、股利、長照、保險、婚育5大面向著手修正「所得稅法」，包括：在排富條款限制下，將房屋租金支出特別扣除額從現行新台幣18萬元調高至25萬元；針對股利及盈餘改採「分離課稅者改適用累進稅率」，落實所得稅重分配功能。

此外，陳昭姿說，並將長照特別扣除額，由每年18萬元調整至每年24萬元；調整多年未調的保險費數額上限，由2萬4000元增加為6萬元；並增列產後護理服務機構費用為列舉扣除額項目，每人每年以15萬元為限。

基層司法人員過勞議題受矚，陳昭姿表示，「中央政府機關總員額法」卻卡死基層人員編制上限，因此與其創設檢察官助理與仰賴「彈性調整員額」條款，不如修法實質打開天花板。此外，國內發生跨國訂製嬰兒集團事件震驚社會，陳昭姿認為，必須承認國人有需求，代理孕母法制化，才能杜絕剝削。

教育文化部分，黨籍立委蔡春綢表示，營養午餐專法已送出委員會，但仍有10條條文保留協商，呼籲民進黨團別再擋；電競專法則是許多年輕人的希望，民眾黨團將在新會期全力推動完成三讀。

交通方面，洪毓祥指出，雖然交通罰鍰公投遭中選會「沒收」，但民眾黨團仍會繼續推動道路交通管理處罰條例修法，並同步檢討區間測速照相執法措施與道路設計。

新會期預算審查進度受矚，洪毓祥表示，合理規模、用於重大政策的預算，民眾黨團絕對支持；但若有超編、用途不合理、重複編列，或過去未達KPI卻仍繼續編列高額預算者，都會列為重點刪凍項目。但立法院的工作就是監督預算、審查法案，若為選舉而改變會議期限，有失立委職責。

營養午餐 民眾黨團 專法

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