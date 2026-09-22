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卓榮泰：教師身心諮商列未來重點 另周全討論考核辦法

中央社／ 台北22日電

教師節將至，行政院長卓榮泰今天指出，教育界因環境改變面臨許多新課題。在教師待遇部分，政府將在各種不同的特殊領域給予更強大支持，另會將教師身心諮商列為未來重點之一，同時會周全討論教師解聘與考核的辦法，盼能簡化程序、精準命題，維護合理管教權。

115年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會暨總統餐會今天在台北喜來登飯店舉行。

卓榮泰致詞時表示，因學習方式改變、家庭結構轉變以及學習工具調整，社會對學校的期望也大不同，所以每位老師都要面臨很多新的課題，這是政府必須協助之處，因此從2025年開始，政府循序漸進調升導師職務加給、教師鐘點費、特殊教育教師職務加給，以及教育實習獎助金加給等教師基本待遇，力道也許不夠強、涵蓋廣泛還不夠全面，但是一個重要的開始。

他強調，在教師基本待遇部分，未來政府會在各種不同的特殊領域給予更強大支持，同時會提升AI師資的培育，讓學生自國小、國中開始，就能接受高科技入門的教育，而因為教師壓力實在很大了，教師的身心諮商也將列為未來施政重點之一。

各界關注教師解聘與考核辦法的調整，卓榮泰則說，這必須經過更詳細與全面的考量，與教師、家長、學校以及社會團體再做深度討論，期盼簡化程序、精準命題，而且維護合理管教權，同時建立教師的職業安全指引，持續擴充家庭教育中家長與老師的互相聯繫，並要強化親職教育與家庭對子女教育的各種認知共識。

他說，期待社會能廣泛討論尊師、重道，對於老師的尊重不能夠抹滅，傳道的道法也必須與時俱進。

卓榮泰也表示，感謝在場校長、老師為偏鄉教育注入活力、為弱勢學生建立更強大信心，也幫助很多特殊境遇孩子找到社會正向的力量，甚至在退休後，仍然不忘記教育後人世代的工作，持續投入各種不同型態的教育工作，讓人非常敬佩。

他表示，像是師鐸獎得主宜蘭縣岳明國中小教師李坪鍵長期投入戶外與海洋教育，帶領學校獲得國家環境教育獎特優、台美生態學校綠旗認證及教育部教學卓越獎金質獎，獲獎無數、實至名歸；以及教育奉獻獎得主台中市太平區車籠埔國小前校長張明鴻退而不休，還在3所學校擔任志工。

卓榮泰 教師 師鐸獎

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