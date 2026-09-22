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美日韓重申台海和平穩定重要性　外交部：堅定維護現狀

中央社／ 記者楊堯茹台北22日電

美日韓外長發表聯合聲明重申台海和平穩定重要性。外交部今天表示，三國再度公開支持台海和平，彰顯台海安全已是國際社會的高度共識，台灣將持續強化自我防衛韌性，堅定維護台海現狀，並與民主夥伴共同維護印太穩定。

外交部發布新聞稿，美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）、日本外務大臣茂木敏充（MotegiToshimitsu）及韓國外交部長趙顯（Cho Hyun）於聯合國大會期間會晤，會後並發布聯合聲明，重申維護台海和平穩定的重要性、反對任何片面改變現狀的企圖，以及支持台灣有意義參與適當國際組織。外交部長林佳龍對此表達誠摯歡迎與感謝。

外交部表示，台海和平穩定不僅攸關印太區域安全與繁榮，更與全球經濟及供應鏈穩定息息相關。美日韓三國再度共同公開支持維護台海和平穩定之重要性，充分彰顯台海安全已是國際社會的高度共識。

外交部歡迎國際社會持續關注台海和平與穩定，面對持續升高的區域挑戰，台灣將持續強化自我防衛韌性，堅定維護台海現狀，並與美國、日本、韓國及其他民主夥伴深化合作，共同維護印太區域的和平、穩定與繁榮。

外交部強調，將持續攜手國際夥伴，積極爭取台灣有意義參與國際組織，使台灣能夠就全球共同面臨的各項挑戰，作出更多實質貢獻。

台海 和平穩定 外交部

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