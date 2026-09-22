美日韓重申台海和平穩定重要性　外交部：堅定維護現狀

今年的中央總預算案上月三讀通過，藍委提案凍結行政院長卓榮泰9至12月薪水、刪除黨產會政務人員待遇。黨產會主委林峯正漏了口風，指總統賴清德公告時有加註意見，主計總處已「開綠燈」，綠營為此拍手叫好，卻忘了凍刪薪水其實有協商途徑解決，賴清德過去也很有經驗，直接加註意見開綠燈，簡直成了太上皇的太上皇。

2026-09-22 11:46