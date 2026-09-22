吳志中：與比利時交流動能良好 雙邊關係穩健發展

比利時聯邦眾議院議員團訪台，外交部政務次長吳志中表示，期盼台比雙方延續近年交流良好動能，穩健推動雙邊關係發展；團長黛柏則說，台灣在許多領域均有值得比利時參考借鏡之處。

外交部今天發布新聞稿指出，吳志中於21日午宴歡迎比利時聯邦眾議院外交委員會及衛生暨平等機會委員會副主席黛柏（Kathleen Depoorter）、司法委員會副主席馬棣（Steven Matheï）及外交委員會成員德梅格（Michel De Maegd）一行3人訪台，雙方就台灣半導體產業發展、台比經貿投資關係、歐中關係與複合式安全威脅等議題交換意見。

吳志中致詞表示，台灣與比利時是理念相近的夥伴，雙邊關係日益緊密，近年雙邊關係持續深化。比利時聯邦政府於去年首度在執政協議中納入友台文字，以及比國眾議院於同年3月通過友台決議，均充分展現對台灣的支持，也讓台灣人民深受鼓舞。

吳志中期盼台比雙方延續近年交流良好動能，穩健推動雙邊關係發展。

黛柏代表訪團感謝台灣政府盛情款待，並表示歐洲及比利時正面對新的國際局勢，尋求定位自身角色，而台灣在許多領域均有值得比利時參考借鏡之處，訪團期盼透過此次訪台，進一步深化對印太情勢及台灣發展的瞭解，並探尋雙方潛在合作機會。

外交部說明，訪團在台期間將拜會國家安全會議、比利時台北辦事處、中華經濟研究院及台灣民主實驗室，另赴台中參訪台灣國防產業，進一步瞭解台灣在安全、經貿及民主韌性等領域的發展經驗。