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藍委：年輕票成地方選舉關鍵 藍白應分進合擊爭取

中央社／ 台北22日電

國民黨立委李彥秀今天表示，今年九合一地方選舉有將近150萬張的年輕選票是各黨必爭之地，藍白在野合作，強化台灣的理想性與未來性，空戰與組織分進合擊，絕對有助於年輕選票的爭取。

中央選舉委員會日前發布115年地方公職人員選舉公告。中選會主委游盈隆表示，今年九合一地方選舉11月28日投票，將選出1萬1051名地方公職人員，涉及8906個選區、1萬8244個投票所，預估選舉人數約1965萬人，首投族約60萬餘人。

國民黨立委李彥秀今天透過媒體群組表示，2022年地方選舉的首投族76萬人，加上今年地方選舉有約60萬名首投族，將近150萬張的年輕選票，不僅是各黨的必爭之地，更將決定台灣新政治的未來。

李彥秀表示，年輕選票的飄移，主要來自三大原因，2019年民眾黨成立，打破民進黨長期壟斷年輕選票的政治格局；第二，民進黨長期執政，包括年輕族群最關心的低薪、住房、就業、生育等長期問題，民進黨必須概括承受；第三，反中抗中「亡國感」的意識形態操作，對年輕族群邊際效應遞減，青鳥出征雖然凝聚基本教義派的熱情，但也讓更多年輕選民側目疏離。

李彥秀指出，「得年輕人者，得天下」。藍白在野合作，強化台灣的理想性與未來性，空戰與組織分進合擊，絕對有助於年輕選票的爭取。

李彥秀表示，年輕人在乎政治理想與社會正義，單純大撒幣的政策買票恐怕是低估年輕選民的智慧，從論述到政策轉譯，從陪伴關心到地方執政成績，年輕選票不是天上掉下來的禮物，而是需要更努力的用行動爭取。

藍白 地方選舉 李彥秀

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