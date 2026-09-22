快訊

6月才盛大開幕！新夜市不到3個月宣布停業 在地人：意料之中

出借神明卻不知去向！武功堂丟包風波擴大 宜蘭南天宮媽祖也傳失聯

台股漲81點收47,800點留長上影線 盤中及收盤指數同創新高

聽新聞
0:00 / 0:00

總統：給老師最大支持 用教育為孩子裝上夢想翅膀

中央社／ 台北22日電

總統賴清德今天出席師鐸獎等表揚大會指出，第一線教學環境有許多問題亟待解決，政府會給老師最大的支持，並透過政策建立更友善、安全的校園環境，也希望跟老師共同合作，用教育為孩子裝上飛向夢想的翅膀。

總統今天出席「115年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會」致詞時，先感謝老師們對學生的無私奉獻，也說雖然時代、環境在變，但他們投入教育志業的初心不變，熱忱也不變。

總統說，當前第一線的教學環境，有許多問題亟待解決，無論是師資、教師與家長的溝通、對學生的管教方式，或是行政事務負擔的問題，面對這些挑戰，政府會給予老師最大的支持，也會和老師、家長共同努力，一起在價值多元的年代，打造良好的教學環境，一方面不辜負家長期待，讓學生適性學習，另一方面又可以讓各位老師能夠完成作育英才的夢想。

總統指出，在經濟進步的台灣，不管出生在什麼樣的家庭，只要想念書，政府就要支持孩子有書可以念，因為透過教育取得專業知識，能改善個人的生活，隨著個人生活更好，國家社會才會跟著好，政府也透過教育栽培人才，人才多、人才好，國家社會也才會跟著好。

總統表示，政府希望能夠跟各位老師共同合作，用教育為孩子裝上飛向夢想的翅膀，協助孩子適性揚才追求夢想，因此要做到教育平權，而0到18歲成長津貼其中一個用意，就是要補足孩子念大學時，家長必須負擔的學費，孩子畢業後想要學習技術，也可以去學，讓他們可以充分發揮。

總統指出，現在進入人工智慧AI化時代，各位老師恐怕要承擔更多的責任，也勢必會面臨更多的挑戰與困難，目前教育部已經啟動「AI人才方舟計畫」，從今年到2029年將投入新台幣117.55億元，打造中小學AI學習環境，也支持教師提升數位與AI教學專業，讓孩子能夠擁有面對未來挑戰的能力。

不過，總統強調，科技雖然能夠優化教學方法、協助精準分析數據，但教育最重要的力量，仍然來自老師對孩子的理解、信任與陪伴。AI可以協助老師，卻永遠無法取代老師；科技能夠提供答案，但只有老師才能夠給予學生最深切的關懷，為學生啟發思考、為學生指引未來。

總統表示，台灣正站在新的時代轉捩點，面對人工智慧、全球競爭與快速變遷的社會，比任何時候都更需要教育，也更需要優秀的老師，政府會持續透過政策，支持老師專業成長、改善教學環境、減輕不必要的行政負擔，並且建立更友善、更安全的校園環境，因為只有老師受到尊重、獲得支持，孩子才能夠得到更好的教育。

夢想 老師 教育

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

師鐸獎今表揚 賴總統喊挺教師 卓榮泰：力道可能還不夠但重要方向

教長祝教師節快樂！師鐸獎得主可帶薪出國進修 明年推教學創新計畫

深耕特教逾18年獲肯定 竹市港南國小教師陳秀春獲卓越特殊教育人員

調查揭7成國小教師認同教職 高需求地區僅4成願留任、2支持最關鍵

相關新聞

【重磅快評】賴清德賜尚方寶劍發錢 比卓揆更像太上皇

今年的中央總預算案上月三讀通過，藍委提案凍結行政院長卓榮泰9至12月薪水、刪除黨產會政務人員待遇。黨產會主委林峯正漏了口風，指總統賴清德公告時有加註意見，主計總處已「開綠燈」，綠營為此拍手叫好，卻忘了凍刪薪水其實有協商途徑解決，賴清德過去也很有經驗，直接加註意見開綠燈，簡直成了太上皇的太上皇。

鄭麗文砸500萬說到做到 1.3萬分庇護工場中秋禮贈弱勢

中秋節將近，國民黨發言人柳采葳今表示，黨主席鄭麗文日前個人出資約500萬元、採購近1萬3千分庇護工場中秋禮盒，本周均送抵各縣市黨部，並由地方黨部派人陸續轉贈給平日長期關懷、扶助的弱勢家庭與公益團體。

立院新會期白營優先法案 老農津貼15K、拆不合理區間測速都納入

民眾黨立院黨團今舉行記者會公布新會期優先法案，包括老農津貼提高至1萬5千元、擴大所得稅扣除額、65歲以上老人綜所稅稅率未達20%補助健保費等。此外，先前提出「安樂死」、「交通罰鍰專款專用」公投未能成案，此會期也列為優先法案。

川習二會即將登場 賴士葆：美中競合 台灣過度傾斜被當盤子

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平24日將在華盛頓會面。國民黨立委賴士葆說，川普不只平常多次罵台灣小偷，現在也拿140億元軍費當成談判籌碼，本來就要飛回來的全新F-16CD，現在卻連影子都沒有。美中競合台灣過度傾斜導致付出的籌碼越來越多，軍費已達總預算三成，美國卻把台灣當盤子。

19位立委帶職參選 公督盟問今年度國營事業預算審不審

立法院新會期9月底開議，儘管即將迎來所謂的預算會期，然而隨著九合一選舉進入倒數，今年有高達19位立委投入選戰，也讓立法院形同迎來選戰會期。不過，由於地方選舉選情持續偏冷，後續立委補選恐怕看有更頭，區域立委出缺應在3個月內完成補選，部分有志者也早已鴨子划水。

幼兒園爆兒虐案件 沈伯洋：北市府沒站在受害者這一邊

民進黨立委林月琴、沈伯洋及台北市議員簡舒培今與受害家長共同舉行「開罰不是保護 制度才要補洞」記者會，他們表示，近年台北接連發生幼兒不當對待案件，即使園所遭到重罰，受害家庭仍面臨監視器及調查資料取得困難、司法舉證不易，以及心理支持不足等困境，呼籲北市府不能「開罰了事」，應建立完整的受害家庭支持機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。