總統：給老師最大支持 用教育為孩子裝上夢想翅膀

總統賴清德今天出席師鐸獎等表揚大會指出，第一線教學環境有許多問題亟待解決，政府會給老師最大的支持，並透過政策建立更友善、安全的校園環境，也希望跟老師共同合作，用教育為孩子裝上飛向夢想的翅膀。

總統今天出席「115年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會」致詞時，先感謝老師們對學生的無私奉獻，也說雖然時代、環境在變，但他們投入教育志業的初心不變，熱忱也不變。

總統說，當前第一線的教學環境，有許多問題亟待解決，無論是師資、教師與家長的溝通、對學生的管教方式，或是行政事務負擔的問題，面對這些挑戰，政府會給予老師最大的支持，也會和老師、家長共同努力，一起在價值多元的年代，打造良好的教學環境，一方面不辜負家長期待，讓學生適性學習，另一方面又可以讓各位老師能夠完成作育英才的夢想。

總統指出，在經濟進步的台灣，不管出生在什麼樣的家庭，只要想念書，政府就要支持孩子有書可以念，因為透過教育取得專業知識，能改善個人的生活，隨著個人生活更好，國家社會才會跟著好，政府也透過教育栽培人才，人才多、人才好，國家社會也才會跟著好。

總統表示，政府希望能夠跟各位老師共同合作，用教育為孩子裝上飛向夢想的翅膀，協助孩子適性揚才追求夢想，因此要做到教育平權，而0到18歲成長津貼其中一個用意，就是要補足孩子念大學時，家長必須負擔的學費，孩子畢業後想要學習技術，也可以去學，讓他們可以充分發揮。

總統指出，現在進入人工智慧AI化時代，各位老師恐怕要承擔更多的責任，也勢必會面臨更多的挑戰與困難，目前教育部已經啟動「AI人才方舟計畫」，從今年到2029年將投入新台幣117.55億元，打造中小學AI學習環境，也支持教師提升數位與AI教學專業，讓孩子能夠擁有面對未來挑戰的能力。

不過，總統強調，科技雖然能夠優化教學方法、協助精準分析數據，但教育最重要的力量，仍然來自老師對孩子的理解、信任與陪伴。AI可以協助老師，卻永遠無法取代老師；科技能夠提供答案，但只有老師才能夠給予學生最深切的關懷，為學生啟發思考、為學生指引未來。

總統表示，台灣正站在新的時代轉捩點，面對人工智慧、全球競爭與快速變遷的社會，比任何時候都更需要教育，也更需要優秀的老師，政府會持續透過政策，支持老師專業成長、改善教學環境、減輕不必要的行政負擔，並且建立更友善、更安全的校園環境，因為只有老師受到尊重、獲得支持，孩子才能夠得到更好的教育。