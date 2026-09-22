藍批台美關係自欺欺人 外交部：與美方各界溝通良好

國民黨引述媒體報導，指台灣官員曾被川普政府要求減少造訪華府智庫，「政府宣傳台美關係史上最好，是自欺欺人」。外交部今天表示，不知國民黨所稱「台美關係面臨嚴峻挑戰」是指哪方面，台灣跟美方各界保持良好溝通。

對於即將登場的川習會，外交部強調，會持續密切關注美中高層的互動情形。

紐約時報報導，美國國安會前中國事務主任、現為布魯金斯研究所資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）透露，一些赴美的台灣官員，曾被川普政府官員要求減少造訪華府智庫。

國民黨文傳會主委陳以信發出新聞稿表示，從總統賴清德出訪迄今未能過境美國本土、對台軍售延宕，到現在傳出台灣官員赴華府智庫交流受到限制，種種警訊都顯示台美關係面臨嚴峻挑戰，政府卻一再宣傳「台美關係史上最好」，顯然是自欺欺人。

陳以信認為，報導指川普不希望台灣成為推動對中政策目標的障礙，再次凸顯「美國利益從來不等於台灣利益」。台美之間固然有許多共同利益，但外交部長林佳龍天真地把兩者畫上等號，就是把台灣安全建立在錯誤假設上。

陳以信強調，政府對美工作不及格，就不該再天天吹噓台美關係，更不該拿「史上最好」欺瞞民眾。

外交部上午舉行例行記者會，外交部發言人蕭光偉回覆媒體提問表示，政府持續對外說明台美關係，並沒有自欺欺人。就雙邊互訪上，不管從地方政府層級或國會之間，訪團都在持續進行，包括台灣數發部政務次長侯宜秀6月應邀訪美出席矽盛世會議。

蕭光偉強調，台灣各部會跟美方行政部門，也都有持續保持溝通，官方溝通接觸管道一直是暢通的，雙方議題也都持續在協調。

蕭光偉指出，不知國民黨所稱「台美關係面臨嚴峻挑戰」是指哪方面，就總統出訪而言，總統若出訪友邦要過境美國，必須配合總統行程，等時機成熟，在可行情況下就會啟動安排。軍售方面，美方已多次強調仍在持續進行中。

對於川習會，外交部強調，會持續密切關注美中高層的互動情形。台灣跟美方的各界、各階層，也都保持良好的溝通，確保台美關係能夠持續穩定深化。