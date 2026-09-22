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蕭副總統：讓「台灣」品牌成為世界首選夥伴

中央社／ 記者蔡孟妤高雄22日電

副總統蕭美琴今天說，心中有目標與願望，除讓世界看到台灣，也希望台灣人能更有自信、尊嚴面向世界，讓「台灣」這個品牌、「台灣」與Taiwan成為世界信任指標、首選夥伴。

蕭副總統上午在高雄出席「世界台灣商會聯合總會第32屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮」，高雄市長陳其邁及民主進步黨籍立法委員賴瑞隆等與會。

蕭副總統表示，台商身在世界各地，但與台灣的連結始終是台灣向世界擴張最重要橋梁。此外，每逢災難都能看到台商力量集結，成為Taiwan Can Help典範，除拚事業，也拚愛心，拚出全世界最良善力量。

蕭副總統說，即使全球局勢有許多變化及挑戰，但台灣經濟表現仍非常亮眼，今年經濟成長率預估超過11%，政府希望能讓更多台灣人共享經濟成長果實。

蕭副總統表示，政府除提數位及淨零轉型，鼓勵台商回台投資各種計畫，確保台灣不只是現在亮眼，未來黃金10年都有足夠能量走在世界最前端。

蕭副總統說，總統賴清德念茲在茲全國資源均衡發展，而產業擴大投資高雄，符合賴總統提出的「均衡台灣」，且除地理空間均衡台灣，賴總統也非常重視大中小微型企業均衡發展。

蕭副總統表示，台灣半導體產業在全球布局讓人驕傲，但不能忘記中小微型企業是台灣長期經濟發展骨幹，賴總統提出新台幣1000億元支持及壯大中小微企業方案，希望擴大發展，甚至連結全世界。

蕭副總統說，上任後接待許多外賓、跨國公司，各國對台灣未來前景可能有些疑問，但到台灣見證後都充滿信心，看好台灣。台灣已成為世界不可或缺的夥伴，這股看好台灣的力量是支撐台灣持續發展重要基礎。

陳其邁表示，高雄是最好的投資選擇，高雄市政府做好準備，有許多投資優惠政策等。台商如果有投資需求，可聯絡市府，將提供單一窗口服務。

蕭副總統 品牌 蕭美琴

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