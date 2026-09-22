駁台美關係嚴峻 外交部：總統過境美國要配合行程 時機成熟就啟動安排

紐約時報21日報導，有台灣官員被川普政府官員要求減少造訪華府智庫。外交部發言人蕭光偉今天在例行記者會表示，台灣政府官員經常到華府參加活動，數發部次長侯宜秀6月應邀前往華府出席美國國務院舉辦的矽盛世峰會；我方會持續關注美中高層互動情形，台灣跟美方各界各階層保持良好溝通，確保台美關係持續穩定深化。

國民黨發言人陳以信指出，從賴清德總統迄今未能過境美國本土、對台軍售延宕，到現在傳出台灣官員赴華府智庫交流受到限制，種種警訊都顯示台美關係面臨嚴峻挑戰；賴政府卻一再宣傳「台美關係史上最好」，顯然是自欺欺人、愚弄國人。

蕭光偉駁斥並表示，從雙方訪團交流都持續在進行，台灣也持續就相關議題與美國行政部門之間保持溝通；不確定陳以信所謂台美面臨嚴峻挑戰，指的是什麼層面，如果說是指總統出訪過境美國，這要配合賴清德總統的行程，若時機成熟，在可行的狀況下就會啟動安排；若是說軍售，實際上美方多次強調軍售持續進行中；蕭光偉表示，他不覺得台美關係目前面臨嚴峻挑戰。