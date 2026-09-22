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鬍鬚張力挺遭出征抵制 蔣萬安：大家認同到處出征抵制的選舉文化嗎？
台北市長蔣萬安今天上午前往萬華視察東三水街、新富市場街區改造，會前受訪再談鬍鬚張第三代張耀升日前公開力挺他、遭網友發起抵制一事，蔣萬安表示「大家認同這樣到處出征抵制的選舉文化嗎？」
蔣萬安表示，既然有人到處出征、抵制，他就用實際行動呼籲台灣社會回歸理性。他認為，絕大部分台灣民眾都不願看到這樣到處出征的情況，持續撕裂社會、製造仇恨與對立。媒體追問，昨天力挺鬍鬚張吃滷肉飯，是否能複製當年韓國瑜的「滷肉飯效應」對抗「洋流」，蔣萬安表示，他認為台灣社會及台灣民眾都是良善的，不希望透過這樣的選舉文化，到處出征、抵制，「又有大罷免的既視感」。
蔣萬安上午視察萬華東三水街、新富市場街區改造，行經市定古蹟新富町文化市場內的萬華世界下午酒場時，與攤商握手致意，現場許多攤商及民眾熱情喊「凍蒜、凍蒜」，氣氛熱絡。
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