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台灣前進陣線提共同政見 籲地方民防訓練常態化
「台灣前進陣線」今天舉行共同政見記者會，主張將民防團訓練常態化，建置低流量、可快速載入的「一站式戰災資訊網站」，盤點各地行動不便者的避難需求，清查避難場所的無障礙動線，加速推動分散式能源系統等，全面補強城市在危機情境下的應變能力。
由台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟組成的「台灣前進陣線」，上午舉行共同政見記者會。台灣基進黨主席王興煥表示，面對戰爭、災害、能源與資訊中斷等複合型危機，國家安全不能只依賴中央政府或軍事力量，地方政府能否在危機中維持基本運作，同樣是台灣整體防衛的重要一環。
台灣前進主張，應依「民防法」明定的地方主管機關職權，將訓練提升為常態化、任務導向，落實防空疏散、傷患救護、災情通報等實務科目，並公開各地方政府民防人員的受訓率、複訓率與演練參與率。
台灣前進表示，城鎮韌性演習的「網路降速」情境，只驗證政府端通訊基礎設施的可用性，因此主張地方政府應將演練規格提升到完整資訊韌性測試，並建置低流量、可快速載入的「一站式戰災資訊網站」，集中提供警報、避難所、封路、醫療、物資等生存必要資訊。
王興煥強調，這次提出的共同政見，將「地方撐得住」作為核心，從民防訓練、能源供應、資訊傳遞，到弱勢避難，全面補強城市在危機情境下的實際應變能力，城市韌性不是口號，而是地方政府現在就能落實的法定職權。
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