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川習會將登場 民進黨團：不需事先寫下劇本製造恐慌

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。聯合報系資料照
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。聯合報系資料照

川習會」24日將登場，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，川習會當然是大國間的博弈，但不需要事先寫下劇本，大可不必在國內製造恐慌；台灣不可能當大國談判桌上的棋子，最重要的是做好經濟韌性、加強國防韌性與國際合作。

莊瑞雄指出，民眾關心的是「川習會」中，台灣的角色該是什麼，會不會被當成談判桌上的籌碼。美國和台灣間有長期友誼，固然美國有自己的國家利益，但台灣和美國間也有共同的國家利益，台灣在國際上多了些民主盟友，尤其是在印太地區，台灣居於重要角色，不是一直賴著別人，是可以成為盟友、為國際上做出一定的貢獻。

莊瑞雄說，台灣不需要因為一場峰會，在國內製造恐慌，「川習會」當然是大國間的博弈，但不需要事先寫下劇本，可以去預測，重要的目的是做風險控管，台美間有良好的溝通管道，美國對台灣也一直表達強烈支持，最重要的是台灣要有自己的實力，例如做好經濟韌性、加強國防韌性與國際合作。

民進黨團書記長范雲表示，美方不管是國務院、白宮都一再重申對台立場、政策不變，且反對任何脅迫、強行改變現狀，這也呼應台美共同的民主價值、安全利益、經濟利益，是跨越黨派的，會持續和美方保持緊密合作，致力區域和平穩定繁榮。

川習會 民進黨團 恐慌

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