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賴清德批「不宜刪凍」保卓揆薪水？ 洪毓祥：軍警消退休金就不在意

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨立院黨團幹事長洪毓祥。圖／民眾黨團提供
民眾黨立院黨團幹事長洪毓祥。圖／民眾黨團提供

立法院上會期三讀通過凍結行政院長卓榮泰9月至12月、約148.8萬元薪水，然賴清德總統日前公布115年度總預算時，另批示「立法院不宜刪減或凍結人事費用」。民眾黨立院黨團幹事長洪毓祥今批評，軍警消待遇也是法定人事支出，賴總統卻不在意， 怎麼會有這樣的天壤之別？

民眾黨團今舉行「顧民生、安交通、救生育、要尊嚴，民進黨別再擋！」記者會，公布本會期優先法案，洪毓祥會後接受訪問時表示，軍警消待遇也是法定人事支出，行政院既然沒有編列，就不能選擇性主張卓榮泰的法定薪資不能動用。違憲與否並不是由行政院自己來決定，先前行政院就已經擅自挪用立法院尚未解凍的預算去付人事費，當時在野黨只是通刪、科目自行調整，行政院玩這種欺騙的策略，把科目調整到人事費，再說人事費法定不能夠刪除，簡直是欺世盜名。

洪毓祥批評，賴總統藐視立法院刪凍預算的決定，對行政院長的薪水非常在意，對軍警消退休條例保障卻不在意， 怎麼會有這樣的天壤之別？民眾黨團會盯著行政院，希望卓榮泰繳回被超發的民脂民膏；同時也請審計部注意決算、預算費用的核銷問題，呼籲賴總統與行政院不要再一意孤行，繼續無法無天、離譜至極的專制行為。

立委許忠信則表示，我國憲政是由憲法法庭解釋憲法，總統對憲法發表意見是個人的意見，並不是憲法上的解釋，所以是否符合憲法必須由憲法法庭來做解釋。

針對賴總統出席2026全國文化會議時表示，對文化部預算遭大幅刪凍感到錯愕，卓榮泰則稱，在野黨團結起來對抗文化預算的「文化殺手」。黨團副總召陳昭姿表示，召開全國文化會議是「文化基本法」的要求，本來要談的是國家文化政策、產業發展及文化願景，但卓榮泰一上台就先把審查預算的在野黨罵成文化殺手，文化部長李遠把大半時間拿來抱怨預算被刪。李遠說希望擺脫預算被刪的標籤，結果18分鐘總結用了12分鐘講預算被刪、文化丐幫，嘴巴說要擺脫標籤，卻抱著標籤不放。

陳昭姿指出，115年度文化部的預算編列大約296億元，在野黨只有刪除10億，仍有286億元，比前一年文化部主管法定預算279億元還要高，卓榮泰卻直接扣帽子，把監督說成文化殺手。 

卓揆 洪毓祥 薪水

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