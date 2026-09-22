史瓦帝尼副總理今年三度訪台 總統盼持續深化交流

史瓦帝尼王國副總理札杜莉率團今年第三度訪台，總統賴清德今天接見訪團表示，面對極端氣候與全球各項挑戰，除了防災合作，台灣希望透過榮邦計畫，並在產業、公衛及人才培育等領域，持續深化交流，增進兩國邦誼。

賴總統在總統府接見札杜莉（Thulisile Dladla）一行，總統說，今年4月他出訪史瓦帝尼，因為外力干擾而暫緩，隨後在史瓦帝尼恩史瓦帝三世國王、王母以及札杜莉的協助與支持之下，在5月初順利完成訪問。特別是札杜莉親自陪伴訪團，歷經數萬公里行程，確保順利往返，今天再次見面，要再次向札杜莉表達誠摯感謝。

總統指出，札杜莉不僅是史瓦帝尼首位女性外交部長，更是第二位女性副總理，長期致力促進性別平等、提升人民福祉，這份對公共事務的熱忱也讓台灣與史瓦帝尼在守護人民、促進社會福祉的道路上，有更多的交流合作。

賴總統表示，此次札杜莉率團來台出席世界災害管理聯盟（WADM）成立大會，也為台灣與史瓦帝尼攜手推動國際災害管理開啟新的合作契機。

總統說，面對極端氣候與全球各項挑戰，各國唯有分享經驗、整合資源，才能夠建立更完善的災害防救機制，未來台灣會透過WADM的架構，與史瓦帝尼以及更多理念相近國家，分享防災科技、災害應變與救援經驗，提升整體防災韌性，守護人民的生命安全。

賴總統指出，除了防災合作，台灣也希望透過榮邦計畫，與史瓦帝尼分享台灣的發展經驗，並在產業、公衛以及人才培育等領域，持續深化交流，增進兩國邦誼。面對快速變化的國際情勢，台灣也期待在史瓦帝尼的支持下，與更多國際夥伴攜手同行，並以自身經驗與能力，為國際社會貢獻更多心力。

札杜莉致詞表示，台灣與史瓦帝尼的邦誼即將邁入60年，台史之間的關係已經超越傳統的外交關係，「我們已經是家人」。對於未來台史關係展望，札杜莉說，台史關係非常強健，這給予大家很多信心，可以帶到更高的一層樓。

札杜莉說，史瓦帝尼正在準備因應超級聖嬰現象，非常感謝台灣增加史瓦帝尼的援米，尤其現在很多國家都擔心糧食安全，對史瓦帝尼來說意義重大，也很高興台灣承諾幫助史瓦帝尼興建更多社會住宅，以及支持史瓦帝尼觀光業。