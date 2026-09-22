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【重磅快評】賴清德賜尚方寶劍發錢 比卓揆更像太上皇

聯合報／ 主筆室
行政院長卓榮泰（前右）9至12月薪水遭刪凍，賴清德總統（前左）日前公告加註意見「開綠燈」發錢。圖為兩人昨天出席師鐸獎表揚大會同框。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰（前右）9至12月薪水遭刪凍，賴清德總統（前左）日前公告加註意見「開綠燈」發錢。圖為兩人昨天出席師鐸獎表揚大會同框。記者潘俊宏／攝影

今年的中央總預算案上月三讀通過，藍委提案凍結行政院長卓榮泰9至12月薪水、刪除黨產會政務人員待遇。黨產會主委林峯正漏了口風，指總統賴清德公告時有加註意見，主計總處已「開綠燈」，綠營為此拍手叫好，卻忘了凍刪薪水其實有協商途徑解決，賴清德過去也很有經驗，直接加註意見開綠燈，簡直成了太上皇的太上皇。 

藍委翁曉玲凍結卓榮泰的薪水案附解凍條件，只要卓揆「依法編列預算、依法副署法律、依法提名人事」，立法院即同意解凍；至於刪林峯正薪水，核心理由在於質疑黨產會設立的合憲性，認為黨產會早就該熄燈解散。 

賴清德18日公告總預算案時，為反制立法院，在上面做了兩點批示，針對薪水部分 ，指「憲法保障服公職之工作權，人事費用係法定經費，立法院不宜刪減或凍結；有關總預算延宕期間的支出，指公布前各機關依預算法規定執行之相關經費屬合法支出，允為妥適處理。

有爭議的是第一點，公務員人事經費遭刪凍，過去常有發生，但解套的方式從來不是總統在公告總預算案時直接加註意見開綠燈，賴清德還真創下另一憲政首例。 

林峯正技巧地把兩者混為一談，指既然總統已表態「立法院不宜刪凍政務人員薪資」，主計總處依這項憲政意見「開綠燈」放行，因此黨產會政務人員薪資待遇會正常發放，意圖把黨產會合憲性包裹在卓揆的薪資凍結案中矇混過關。

過去立法院審查總預算時提案刪除或凍結首長薪水，並非沒前例。在野黨立委用薪水當武器，通常是透過政治妥協與朝野協商解套，立委不是要讓官員餓肚子，而是要逼官員低頭道歉或政策承諾，只要願意溝通，或者在朝野協商時做出讓步，通常會撤案或改為象徵性刪減業務費，再不濟，解凍之後再提專案報告也能解決。 

賴清德在總預算加註意見還真是頭一遭，過去他在擔任立法院黨團幹部時，應該也不會認同這樣的作法。過去他身為黨團核心，也是朝野攻防的當事人或協商代表，在扁政府時期，藍委常提案凍結或刪除官員薪水與特別費，當時賴在朝野協商時多採取政治妥協策略，絕大多數凍結案都在協商中透過「改為書面報告後動支」或「改刪減特別費」而和平解套，從未演變成總統加註公文直接發錢的局面。

賴清德換了位子就換了腦袋，還把黨團三長蔡其昌、莊瑞雄、范雲等人晾在一旁，直接省略朝野協商，大筆一揮加註意見開綠燈，不讓不副署的行政院長卓榮泰 「專美」於前， 直接上演「朝野對撞、御批放行」的荒謬劇，回顧台灣憲政歷史，還真是前無古人。 

卓榮泰因連續不副署三讀法律，自行判定法律違憲並拒絕執行，等同把自己當成超越國會的太上皇，還大言不慚他都是「被動防禦」，處境就像電影《少林足球》裡那個一直被打的守門員。

賴清德更省事，幾行字就模糊憲政分際，點評國會三讀總預算案，比起卓榮泰更像太上皇，直接賜給主計總處一把尚方寶劍，不僅發錢也砍掉立法權，讓藍委做白工的感覺可能很爽，但賴清德好歹也當了12年立委，出手碾壓立法權，難道立委白當了？ 

卓揆 賴清德 卓榮泰

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