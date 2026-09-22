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美日韓外長重申台海和平穩定重要性 府：國際最大共識

中央社／ 台北22日電

針對美日韓外長發表聯合聲明重申台海和平穩定重要性，總統府發言人郭雅慧今天表示，台海及區域和平穩定是國際社會的最大共識，也是世界安全與繁榮的必要元素，總統府歡迎並感謝三國外長透過具體行動，展現對台海及區域安全穩定的堅定立場。

總統府發布新聞稿提及，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、日本外務大臣茂木敏充及南韓外交部長趙顯於美東時間21日進行會晤，會後並發表聯合聲明，聚焦強調維持台海和平穩定的重要性，反對任何單方面改變現狀，並支持台灣有意義的國際組織參與等，聲明更重申支持根據聯合國海洋法公約（UNCLOS）所體現的國際法原則，維護印太地區及全球所有國家的航行與飛越自由。

對此，郭雅慧說，台海及區域和平穩定是國際社會的最大共識，也是世界安全與繁榮的必要元素，牽動全球共同核心利益。總統府歡迎並感謝三國外長透過具體行動展現對台海及區域安全穩定的堅定立場。

郭雅慧表示，面對快速變化的地緣政治情勢，唯有民主夥伴彼此合作，才能維護以規則為基礎的國際秩序。台灣位於世界民主防線最前緣，作為區域及國際社會負責任的一員，有決心維護區域和平穩定，並將持續與理念相近的民主夥伴合作，提升自我防衛能力、強化供應鏈安全與韌性，共同守護自由民主價值，為世界做出更多貢獻。

和平穩定 台海 美日

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